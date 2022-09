Police : un requin tue un touriste américain en apnée aux Bahamas

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Un requin a attaqué et tué lundi un passager d’un navire de croisière américain qui faisait de la plongée avec tuba dans les eaux autour des Bahamas, selon les autorités.

L’incident a impliqué une femme de Pennsylvanie âgée de 58 ans et s’est produit dans un site de plongée en apnée populaire près de Green Cay, dans le nord des Bahamas, a déclaré à l’Associated Press la porte-parole de la police, la surintendante principale Chrislyn Skippings.

“C’est malheureux”, dit-elle.

Skippings a déclaré que la famille de la femme l’avait identifié comme un requin taureau.

La majorité des attaques de requins dans les Caraïbes ont eu lieu aux Bahamas, dont deux signalées en 2019, dont une mortelle. Cet incident impliquait une femme du sud de la Californie qui était en vacances et a été attaquée par trois requins près de Rose Island, située à seulement 800 mètres de l’endroit où l’attaque de mardi s’est produite.

En décembre 2020, une attaque mortelle de requin a été signalée dans le territoire français des Caraïbes de Saint-Martin, le premier incident de ce type dans cette région.

Dans l’ensemble, au moins 32 attaques de requins ont été signalées aux Bahamas depuis 1749, suivies de 13 attaques à Cuba au cours de cette période, dont une en 2019, selon l’International Shark Attack File, basé en Floride.

Michael Heithaus, biologiste marin à la Florida International University de Miami, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que le nombre élevé d’attaques aux Bahamas est probablement lié au fait qu’il y a beaucoup de gens dans l’eau dans cette zone et qu’il a un écosystème marin robuste.

Il a déclaré que les Bahamas abritent une variété d’espèces de requins, dont la majorité ne font pas attention aux gens, à l’exception des requins taureaux et des requins tigres.

“Ils atteignent de très grandes tailles et mangent de grosses proies”, a déclaré Heithaus, ajoutant que les requins ont des systèmes sensoriels incroyables et peuvent être attirés par la nourriture, les sons et les odeurs dans l’eau.

Mais dans l’ensemble, les attaques de requins restent rares, a-t-il souligné.

Dans le monde, il y a eu 137 attaques de requins l’année dernière, dont 73 non provoquées, selon l’International Shark Attack File.

Danica Coto, The Associated Press