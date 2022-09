Police : un requin tue un touriste américain en apnée aux Bahamas

Royal Caribbean International a déclaré dans un communiqué à l’AP que la personne était décédée après son arrivée dans un hôpital local pour y être soignée et que l’entreprise aidait ses proches. Ils ont déclaré que l’invité participait à une excursion à terre indépendante à Nassau et avait navigué sur Harmony of the Seas, qui effectue un voyage de sept nuits après avoir quitté la Floride dimanche.