LEXINGTON, Ky. (AP) – Une personne qui a tiré sur des officiers, en blessant un, a été tuée lorsque la police a riposté alors qu’elle répondait à un appel dans un hôtel du Kentucky, selon un communiqué de la police de Lexington.

Les agents ont répondu tard jeudi au Extended Stay America à Lexington et ont tenté de prendre contact avec un suspect, selon un communiqué de la police. Le suspect a tiré une arme à feu et un officier a été blessé et transporté à l’hôpital, mais on s’attendait à ce qu’il survive, a indiqué la police.

Les agents ont riposté et le suspect a été touché et emmené à l’hôpital, mais a ensuite été déclaré mort, selon le communiqué. La police n’a identifié ni le suspect ni les agents impliqués.

La police de l’État du Kentucky enquête.

La même nuit, deux députés géorgiens ont été tués alors qu’ils exécutaient un mandat dans une banlieue proche d’Atlanta et deux suspects ont été placés en garde à vue, ont indiqué les autorités.

The Associated Press