Police : un journaliste de Las Vegas meurt poignardé devant son domicile

LAS VEGAS (AP) – Un journaliste de Las Vegas a été poignardé à mort devant son domicile et la police recherche un suspect, ont annoncé les autorités.

Des officiers de la police métropolitaine de Las Vegas ont trouvé le journaliste d’investigation Jeff German mort avec des coups de couteau vers 10h30 samedi après que les autorités ont reçu un appel au 911, a rapporté le Las Vegas Review-Journal.

Il semble que l’Allemand de 69 ans ait eu une altercation avec une autre personne qui a conduit à l’attaque au couteau, qui serait un incident isolé, a indiqué la police.

“Nous pensons que l’altercation a eu lieu à l’extérieur de la maison”, a déclaré le capitaine Dori Koren, porte-parole du département de la police métropolitaine de Las Vegas, lors d’une conférence de presse. « Nous avons des pistes. Nous poursuivons un suspect mais le suspect est exceptionnel.

Glenn Cook, rédacteur en chef du Review-Journal, a déclaré que German n’avait communiqué aucune inquiétude concernant sa sécurité personnelle ni aucune menace proférée contre lui à quiconque à la direction du journal.

“La famille Review-Journal est dévastée de perdre Jeff”, a déclaré Cook dans un communiqué. “Il était l’étalon-or de l’industrie de l’information. Il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait Las Vegas aujourd’hui sans ses nombreuses années passées à éclairer des endroits sombres.

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies au Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste qui couvrait les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et le crime organisé.

Il était connu pour ses histoires sur les méfaits du gouvernement et les scandales politiques et sa couverture de la fusillade de masse de 2017 lors d’un festival de musique à Las Vegas qui a tué 60 personnes et en a blessé plus de 40 autres.

Selon le Review-Journal, German était titulaire d’une maîtrise de l’Université Marquette et était l’auteur du livre sur les crimes réels de 2001 “Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss”, l’histoire de la mort de Ted Binion , héritier de la fortune du Horseshoe Club.

The Associated Press