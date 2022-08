Police: un homme expulsé de Houston tue 3 personnes et met le feu pour les attirer

HOUSTON (AP) – Un homme expulsé d’un immeuble d’appartements à Houston a mis le feu à l’immeuble pour attirer les locataires de leurs maisons, puis a abattu cinq d’entre eux – tuant trois personnes – avant que des officiers ne lui tirent dessus alors que les pompiers combattaient l’incendie, ont annoncé les autorités.

L’attaque s’est produite vers 1 h du matin dimanche dans un quartier mixte industriel-résidentiel du sud-ouest de Houston. La police et les pompiers sont intervenus dans l’immeuble après avoir signalé l’incendie, a déclaré le chef de la police Troy Finner.

Le tireur a ouvert le feu, peut-être avec un fusil de chasse, sur les autres locataires alors qu’ils sortaient de la maison, a déclaré Finner. Deux sont morts sur les lieux et un est décédé à l’hôpital. Les équipes de pompiers ont secouru deux autres hommes blessés, qui ont été hospitalisés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a-t-il déclaré.

Michael James a déclaré à la chaîne de télévision de Houston KPRC qu’il rentrait du travail lorsqu’il a reçu une balle dans le dos.

“J’ai vu que la maison était en feu et j’ai vu des flammes, alors j’ai appelé le 911”, a déclaré James. « Je n’ai pas réussi à passer, alors j’ai tourné le dos et je suis retourné dans l’allée. Et tout d’un coup, boum.

L’homme a ouvert le feu alors que les pompiers combattaient l’incendie, les forçant à se mettre à l’abri jusqu’à ce que les policiers repèrent le tireur couché et lui tirent dessus, a déclaré Finner.

Finner a déclaré qu’aucun pompier ou officier n’avait été blessé.

“J’ai vu des choses que je n’avais pas vues auparavant en 32 ans, et cela s’est produit maintes et maintes fois”, a déclaré Finner. “Nous demandons simplement que la communauté se rassemble.”

Un voisin, Robin Ahrens, a déclaré au Houston Chronicle qu’il avait entendu ce qu’il pensait initialement être des feux d’artifice alors qu’il se préparait pour le travail.

“J’ai juste de la chance de ne pas être sorti car il m’aurait probablement tiré dessus aussi”, a-t-il déclaré au journal.

Il a dit que le tireur, qui avait un cancer du côlon, était en retard sur son loyer, sans emploi et a récemment été informé qu’il était expulsé.

“Quelque chose a dû le frapper très fort ces derniers jours, là où il s’en fichait”, a-t-il déclaré.

The Associated Press