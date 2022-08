Police: un homme de Pennsylvanie a tenté d’acheter des restes humains volés

Un homme de Pennsylvanie a été accusé d’avoir abusé d’un cadavre, d’avoir reçu des biens volés et d’autres accusations après que la police a déclaré qu’il aurait tenté d’acheter des restes humains volés à une femme de l’Arkansas pour une éventuelle revente sur Facebook.

Une porte-parole de l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales à Little Rock a confirmé que les restes devaient être donnés à l’installation de l’UAMS. La porte-parole de l’UAMS, Leslie Taylor, a déclaré qu’ils avaient plutôt été volés aux services mortuaires centraux de l’Arkansas à Little Rock par une employée de la morgue et vendus, ajoutant qu’il y avait une enquête fédérale ouverte.

“Nous sommes très respectueux de ceux qui font don de leur corps, et nous sommes consternés qu’une telle chose puisse arriver”, a déclaré Taylor.

Un représentant de la morgue a raccroché au nez d’un journaliste qui a demandé des commentaires jeudi.

Le porte-parole du FBI Little Rock, Conor Hagan, a déclaré que le bureau était au courant de l’incident de Pennsylvanie “mais ne commentera pas les enquêtes en cours”. Aucune accusation n’avait été déposée jeudi contre la femme de l’Arkansas.

La police du canton d’East Pennsboro en Pennsylvanie a annoncé l’arrestation et l’inculpation de Jeremy Lee Pauley, 40 ans, d’Enola, en Pennsylvanie. Pauley avait été arrêté le 22 juillet et avait comparu pour la première fois devant le tribunal jeudi.

Les appels à un avocat représentant Pauley n’ont pas été retournés tard jeudi. Pauley a été libéré sous caution de 50 000 $, selon les archives judiciaires.

“Je pense que j’ai tout vu, puis quelque chose comme ça arrive”, a déclaré Sean McCormack, procureur du comté de Cumberland, en Pennsylvanie, où Pauley a été inculpé. « La question à laquelle nous devions répondre était la suivante : la vente de parties du corps ou d’os et reste-t-elle illégale… ou légale ? Certaines d’entre elles, à notre grande surprise, étaient légales. Et au fur et à mesure de l’enquête, il est devenu clair qu’il y avait également des activités illégales.

Pauley, qui s’est décrit comme un collectionneur de ce qu’il a appelé des “bizarreries”, y compris des parties du corps humain, a déclaré que les restes avaient été acquis légalement lorsqu’ils avaient été contactés pour la première fois par la police, selon un affidavit de la police. La police a d’abord trouvé ce qu’ils ont décrit comme des restes humains plus âgés, y compris des squelettes complets qu’ils ont déterminés avoir été obtenus légalement.

Cependant, après un deuxième conseil concernant des vestiges plus récents dans la maison de Pauley, les enquêteurs sont retournés à la maison pour trouver des achats plus récents. La police a trouvé trois seaux de cinq gallons contenant des parties du corps assorties – y compris des enfants – et des agents des forces de l’ordre fédéraux et étatiques ont intercepté des colis adressés à Pauley par la femme de l’Arkansas qui contenaient des parties du corps.

Pauley a déclaré aux enquêteurs qu’il avait l’intention de revendre les parties du corps, selon l’affidavit. Les enquêteurs allèguent que Pauley s’est arrangé pour payer 4 000 $ à la femme de l’Arkansas pour les parties du corps via Facebook Messenger.

Un message à un porte-parole de Facebook n’a pas été renvoyé jeudi soir.

L’écrivain de l’Associated Press Kantele Franko de Columbus, Ohio, a contribué à ce rapport.

Terry Wallace et Claudia Lauer, l’Associated Press