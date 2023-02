Police : Un homme arrêté pour avoir pris des singes au zoo de Dallas

DALLAS (AP) – Un homme de 24 ans a été arrêté lors de la prise des deux singes du zoo de Dallas, a annoncé la police vendredi, ajoutant qu’il avait été arrêté après avoir été repéré près d’expositions d’animaux à l’aquarium de la ville.

Davion Irvin a été arrêté jeudi pour six chefs de cruauté envers les animaux – trois chacun pour les deux singes tamarins empereurs qui ont été capturés, a annoncé la police. Sa caution a été fixée à 25 000 $ et les dossiers de la prison ne mentionnaient pas d’avocat pour lui.

Les singes ont disparu lundi et une coupure a été retrouvée dans la clôture de leur enclos. C’était le dernier d’une série d’événements inhabituels au zoo au cours des dernières semaines, y compris d’autres clôtures d’enceinte qui ont été coupées, la fuite d’un petit léopard et la mort suspecte d’un vautour en voie de disparition.

La police a déclaré que son enquête était en cours et que d’autres accusations étaient possibles.

Après avoir obtenu un pourboire, la police a trouvé les petits singes nommés Bella et Finn le lendemain de leur capture. Ils étaient dans le placard d’une maison vacante au sud du zoo.

Plus tôt cette semaine, la police a publié une photo et une vidéo prises du zoo d’un homme avec qui ils ont dit vouloir parler des singes disparus.

La police a déclaré vendredi avoir arrêté Irvin après avoir reçu une information selon laquelle il avait été vu près des expositions d’animaux au Dallas World Aquarium. Les agents qui ont répondu l’ont vu monter à bord du métro léger de la ville, puis l’ont repéré à quelques pâtés de maisons, a indiqué la police. Il a ensuite été emmené au siège de la police pour y être interrogé.

Waylon Tate, un porte-parole de l’aquarium, a déclaré qu’Irvin avait arrêté un employé pour poser des questions sur l’un des animaux de l’aquarium, et l’employé l’a reconnu grâce à la couverture des singes disparus.

Les événements mystérieux au zoo ont commencé le 13 janvier, lorsque les travailleurs arrivant ont découvert qu’un léopard nébuleuse nommé Nova manquait dans sa cage, et la police a déclaré qu’un outil de coupe avait été intentionnellement utilisé pour faire une ouverture dans son enclos. Le zoo a fermé ses portes alors que sa recherche commençait et elle a été retrouvée plus tard dans la journée près de son habitat.

Les employés du zoo avaient également trouvé une entaille similaire dans un enclos pour singes langur, bien qu’aucun n’en soit sorti ou n’ait semblé blessé, a indiqué la police.

Le 21 janvier, des travailleurs arrivant au zoo ont trouvé un vautour oricou en voie de disparition nommé Pin mort. Gregg Hudson, président et chef de la direction du zoo, a qualifié la mort de “très suspecte” et a déclaré que le vautour avait “une blessure”, mais a refusé de donner plus de détails.

Jamie Stengle, Associated Press