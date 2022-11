Police : Un homme armé d’une hache et d’une épée a été invité à entrer dans la salle de rédaction du NY Times

NEW YORK (AP) – Un homme avec une hache et une épée est entré jeudi dans le hall du bâtiment du New York Times et a demandé à parler à la section politique, ont déclaré les autorités, puis a remis ses armes et a attendu le personnel d’urgence quand il était entrée refusée.

Le département de police de New York a déclaré que des policiers avaient répondu à l’immeuble du Times dans le centre de Manhattan peu après midi après avoir reçu un appel au 911 concernant un homme armé d’un couteau.

Lorsque les agents sont arrivés, la sécurité du bâtiment leur a dit que l’homme avait les deux armes et a demandé à parler avec la partie spécifique du personnel du journal.

Il a été emmené à l’hôpital pour évaluation.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé au Times.

The Associated Press