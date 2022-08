Police : Un homme a tailladé 3 personnes avec une machette après avoir tenté d’acheter des armes à feu

PATCHOGUE, NY (AP) – Un homme de Long Island fait face à des accusations d’agression et d’armes pour avoir prétendument attaqué trois personnes avec une machette dans un magasin d’articles de sport.

La police du comté de Suffolk a déclaré samedi que l’attaque avait eu lieu l’après-midi précédent dans un magasin Dick’s Sporting Goods à Patchogue, à environ 50 kilomètres à l’est de New York.

Treyvius Tunstall aurait demandé à acheter des fusils mais s’est éloigné après avoir été invité à fournir une pièce d’identité. Selon la police, il a ensuite lacéré un gérant de magasin avec une machette et a attaqué deux autres personnes alors qu’il s’enfuyait.

Le gérant du magasin a été blessé au torse, aux bras et à la tête, a déclaré samedi le commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney Harrison. Les procureurs ont déclaré que Tunstall avait sectionné les tendons des bras du gérant du magasin lors de l’attaque. Newsday a rapporté.

Le directeur a été soigné sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux et transporté à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger.

Un client a été frappé à la tête par le dos de la machette et une personne dans le parking a été coupée au bras et à l’épaule, selon la police. Les deux victimes ont été soignées sur place pour des blessures mineures.

La police a appréhendé Tunstall à proximité. Par l’intermédiaire de son avocat commis d’office, le résident de West Babylon, âgé de 22 ans, a plaidé non coupable lors d’une comparution devant le tribunal samedi pour trois chefs d’agression et six chefs d’accusation d’armes, et a été condamné à une caution en espèces de 400 000 $ ou à une caution de 800 000 $.

Selon Harrison, Tunstall s’était rendu dans un magasin Dick’s à Bay Shore, à environ 25 kilomètres, plus tôt dans l’après-midi et avait acheté la machette, un couteau et un sac à dos, mais on lui avait dit d’aller au magasin Patchogue s’il le voulait. pour acheter des fusils.

La police n’avait pas déterminé le motif de l’attaque, a déclaré Harrison.

The Associated Press