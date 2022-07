Police : un garçon de 6 ans tire mortellement sur sa sœur de 5 ans ; parents arrêtés

MUNCIE, Ind. (AP) – Un garçon de 6 ans a tué par balle sa sœur de 5 ans dans leur maison de l’est de l’Indiana et leurs parents ont été arrêtés dans le meurtre, a annoncé la police.

Les premiers intervenants ont découvert la jeune fille avec une blessure par balle à la tête tôt mardi après-midi au domicile de Muncie, à 100 kilomètres au nord-est d’Indianapolis. Elle a été emmenée à l’hôpital IU Health Ball Memorial, où elle a été déclarée morte, a rapporté The Star Press.

Jacob Grayson a déclaré aux enquêteurs que son fils de 6 ans avait retiré l’une des deux armes de poing chargées d’un coffre-fort et avait tiré sur sa sœur, a indiqué la police.

Grayson, 28 ans, et sa femme de 27 ans, Kimberly Grayson, ont été préalablement accusés de négligence d’une personne à charge ayant entraîné la mort et de trois autres chefs de négligence, a déclaré le chef adjoint de la police, Melissa Criswell.

Le garçon a déclaré à la police qu’il avait trouvé la clé du coffre-fort dans la chambre de ses parents et avait retiré l’arme pendant que sa mère faisait la sieste.

Les parents ont dit à la police que leur fils avait déjà ouvert le coffre-fort, et Kimberly Grayson a déclaré qu’elle et son mari avaient emmené le garçon dans un champ de tir et lui avaient appris à tirer avec une arme de poing.

The Associated Press