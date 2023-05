Police: un étudiant abattu par un autre étudiant devant l’école de Pittsburgh

Un étudiant a abattu mercredi un autre étudiant devant une école de Pittsburgh, ont annoncé les autorités. Le tireur présumé a été rapidement capturé après une poursuite à pied.

L’âge des élèves impliqués n’était pas immédiatement clair. Selon le site Web du district scolaire de la ville, Oliver Citywide Academy est un centre d’éducation spécialisée à temps plein desservant les élèves de la 3e à la 12e année.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché la fusillade, qui, selon le Pittsburgh Post-Gazette, s’est produite vers 7 h 25 sur les marches à l’extérieur de l’école. Aucun autre blessé n’a été signalé et la police a déclaré avoir trouvé une arme à feu sur les lieux.

Les noms de la victime et du tireur n’ont pas été dévoilés, mais la police a déclaré qu’ils fréquentaient l’école et avaient moins de 18 ans. Les autorités ont déclaré que l’étudiant blessé avait été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort peu de temps après.

« Nous pensons, sur la base des informations dont nous disposons et de la vidéo que nous avons pu voir, que nous avons l’acteur en garde à vue et qu’il n’y a aucune menace potentielle pour les autres écoles », a déclaré le commandant des crimes majeurs de Pittsburgh, Richard Ford, lors d’une conférence de presse. conférence à l’école. Il a dit que la victime avait été tuée alors qu’il entrait dans l’école.

On ne savait pas immédiatement combien d’étudiants et de membres du personnel avaient été témoins de la fusillade. Maria Montano, une porte-parole de la ville, a déclaré que la plupart des élèves étaient toujours en route vers l’école lorsque la fusillade s’est produite et que les bus ont été redirigés vers un autre bâtiment scolaire.

Les élèves qui étaient déjà à l’école étaient gardés dans le bâtiment. Les cours y ont été annulés le lendemain de la fusillade.

La fusillade est survenue un peu plus d’un an après qu’un autre élève a été abattu à l’école. Marquis Campbell, 15 ans, a été tué en janvier 2022 alors qu’il était assis dans une camionnette scolaire en attendant de rentrer chez lui. Les tireurs présumés – deux frères que Campbell connaissait d’une autre école – ont été accusés plus tôt cette année de meurtre et de complot.

The Associated Press

