Police : un avion survolant la ville du Mississippi menace de s’écraser

TUPELO, Mississippi (AP) – Le pilote d’un petit avion survolant Tupelo, Mississippi, samedi matin, a menacé de faire s’écraser l’avion dans un magasin Walmart, a annoncé la police.

Le département de police de Tupelo a déclaré que le Walmart et un dépanneur à proximité avaient été évacués. L’avion a commencé à tourner en rond vers 5 heures du matin et était toujours en l’air plus de trois heures plus tard.

La police a déclaré avoir pris contact directement avec le pilote.

“Les citoyens sont priés d’éviter cette zone jusqu’à ce qu’un feu vert soit donné”, a écrit la police. “Avec la mobilité d’un avion de ce type, la zone de danger est beaucoup plus grande que même Tupelo.”

