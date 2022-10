Police: un ancien étudiant tue un professeur de l’Arizona sur le campus

TUCSON, Arizona (AP) – L’Université de l’Arizona a publié le nom d’un professeur qui, selon les autorités, a été tué par balle sur le campus par un ancien étudiant diplômé.

Le président de l’université, Robert Robbins, a identifié la victime mercredi soir comme étant Thomas Meixner, qui dirigeait le département d’hydrologie et des sciences atmosphériques de l’école.

“Cet incident est un choc profond pour notre communauté, et c’est une tragédie”, a déclaré Robbins dans un communiqué. “Je n’ai pas de mots qui puissent le défaire, mais je pleure avec vous pour la perte, et je suis particulièrement peiné pour les membres de la famille, les collègues et les étudiants de Tom.”

La police a déclaré que Meixner avait été abattu mercredi après-midi à l’intérieur du bâtiment Harshbarger, qui abrite le département d’hydrologie.

Meixner a été emmené à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Quelques heures après la fusillade, des soldats de l’État ont arrêté un ancien étudiant diplômé, Murad Dervish, 46 ans, dans une camionnette à environ 193 kilomètres au nord-ouest du campus de Tucson, a déclaré le chef de la police universitaire Paula Balafas lors d’une conférence de presse.

Dervish était détenu à la prison du comté de Pima en attendant sa comparution initiale devant le tribunal. Il n’était pas immédiatement clair à quelles accusations il pourrait être confronté ou s’il avait déjà un avocat qui pourrait parler en son nom.

Selon la police du campus, quelqu’un a appelé le 911 vers 14 heures mercredi pour demander à la police d’escorter un ancien étudiant hors du bâtiment Harshbarger. t expliquer pourquoi.

Les officiers étaient en route vers le bâtiment lorsqu’ils ont reçu des informations selon lesquelles un homme avait tiré et blessé quelqu’un avant de s’enfuir, a déclaré Balafas.

Le bâtiment se trouve à proximité de la librairie universitaire et du syndicat étudiant, et les alertes du campus ont demandé aux gens d’éviter la zone, qui était sous verrouillage.

Les cours, activités et autres événements du campus ont été annulés pour le reste de la journée. Les cours ont repris jeudi, mais Balafas a déclaré que le bâtiment où la fusillade s’est produite pourrait rester fermé.

Meixner a obtenu un doctorat en hydrologie et ressources en eau de l’université en 1999 et a rejoint la faculté en 2005 avant de devenir chef de département en 2019. Il était considéré comme un expert des questions d’eau du désert.

Il y a 20 ans ce mois-ci, un étudiant infirmier mécontent de l’Université de l’Arizona a tiré et tué trois professeurs d’infirmière avant de se suicider.

