Police: un adolescent géorgien abattu alors qu’il faisait campagne pour le sénateur Warnock

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Un adolescent faisant campagne dans un quartier pour le sénateur américain Raphael Warnock de Géorgie a été blessé par balle sur le pas de la porte d’une maison de Savannah, selon la police.

“A ce stade, rien n’indique que la fusillade ait été politiquement motivée”, a déclaré la police de Savannah dans un communiqué vendredi.

Le garçon de 15 ans était en campagne jeudi soir lorsqu’il a reçu une balle dans la jambe devant une maison près du centre-ville de Savannah, selon le communiqué de la police. Il a indiqué qu’un homme à l’intérieur de la maison a tiré un coup de feu à travers la porte d’entrée fermée. Le garçon a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Les agents ont arrêté un homme de 42 ans et l’ont emprisonné pour voies de fait graves et voies de fait graves. On ne savait pas immédiatement si l’homme avait un avocat qui pourrait parler en son nom.

La fusillade a eu lieu dans les derniers jours d’une campagne de ruissellement à l’échelle de l’État entre Warnock, un démocrate, et le challenger républicain Herschel Walker. Un second tour était nécessaire après qu’aucun candidat n’ait obtenu la majorité des voix lors des élections générales du 8 novembre. Les sondages au second tour se clôturent mardi.

“Je suis attristé d’apprendre cet incident”, a déclaré Warnock dans un communiqué envoyé par e-mail à l’Associated Press. “Je prie pour la victime et sa famille et leur souhaite un rétablissement complet.”

The Associated Press