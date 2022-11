Police serbe : un homme abattu lors d’un affrontement entre migrants dans une ville frontalière

BELRADE, Serbie (AP) – Un homme a été blessé par balle et plusieurs autres ont été arrêtés à la suite d’informations faisant état d’un affrontement entre migrants dans une ville du nord de la Serbie à la frontière avec la Hongrie, a annoncé vendredi la police.

La police a déclaré avoir trouvé un homme de 20 ans abattu de deux balles dans la poitrine après avoir répondu jeudi soir à des appels d’habitants d’Horgos indiquant que des groupes de migrants se tiraient dessus dans la ville. Six autres personnes ont également été retrouvées sur les lieux.

L’incident survient alors que le nombre de migrants tentant d’atteindre l’Europe occidentale via les Balkans a considérablement augmenté au cours des derniers mois. Les migrants arrivent en Serbie depuis la Macédoine du Nord et la Bulgarie avant d’essayer de se rendre dans les États membres de l’Union européenne, la Hongrie et la Croatie.

On pense que des centaines de migrants campent à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, faisant de nombreuses tentatives pour franchir une clôture grillagée à la frontière, principalement avec l’aide de passeurs. Les migrants sont souvent refoulés par la police hongroise et passent des mois dans la région avant de parvenir à rejoindre l’Europe occidentale.

La police serbe a déclaré avoir lancé une opération visant à arrêter toutes les personnes impliquées dans la fusillade de jeudi et dans les tentatives de trafic de migrants à l’aide de drones.

Les médias serbes ont rapporté que des vidéos de surveillance de Horgos montraient de grands groupes d’hommes portant des armes automatiques traversant la ville en direction de la frontière avec la Hongrie.

La plupart des migrants transitant par les Balkans viennent d’Afghanistan et de Syrie, tandis que d’autres viennent de pays du Moyen-Orient, d’Afrique ou d’Asie. La Serbie, la Hongrie et l’Autriche ont récemment annoncé un effort conjoint pour freiner la migration dans la région.

