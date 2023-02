Police: Reporter poussé vers le bas, arrêté avait refusé de partir

L’arrestation d’un journaliste de diffusion qui a été poussé au sol et menotté alors qu’il couvrait une conférence de presse est survenue après qu’il s’est disputé avec le chef de la Garde nationale de l’Ohio et a refusé de partir, a annoncé la police jeudi.

Le correspondant de NewsNation, Evan Lambert, a été arrêté mercredi dans une école primaire de l’est de la Palestine où le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, faisait le point sur le déraillement d’un train transportant des produits chimiques toxiques. La vidéo de l’arrestation qui a suivi la diffusion en direct de Lambert pendant l’événement a montré le journaliste du câble face contre terre menotté.

Lambert a été accusé d’intrusion criminelle et de résistance à l’arrestation, deux délits. Il a passé environ cinq heures en prison avant d’être libéré moyennant une caution de 750 dollars, selon les archives judiciaires.

“Aucun journaliste ne s’attend à être arrêté quand vous faites votre travail, et je pense que c’est vraiment important que cela ne se produise pas dans notre pays”, a déclaré Lambert après sa libération.

Le chef de la police de la Palestine orientale, JC Brown, a déclaré dans un communiqué que Lambert parlait fort alors qu’il était à l’antenne depuis l’arrière du gymnase au même moment où DeWine parlait.

Deux soldats de l’Ohio State Highway Patrol et le major-général John Harris Jr., commandant de la Garde nationale de l’Ohio, ont dit à Lambert d’arrêter la diffusion, a déclaré Brown.

Harris et Lambert se sont alors disputés et Harris a dit aux policiers que le journaliste venait vers lui de manière agressive et qu’il se sentait menacé alors il a repoussé Lambert, a déclaré le chef de la police.

“Instinctivement, j’ai mis mes mains sur sa poitrine pour l’empêcher de me heurter, ce qui m’a semblé inévitable si je ne m’étais pas protégé”, a déclaré Harris dans une déclaration faite aux enquêteurs et fournie par son bureau.

Harris a déclaré qu’il avait retiré ses mains après moins d’une seconde et s’était éloigné après que Lambert ait crié qu’il avait été agressé, selon le communiqué.

Lambert a ensuite été informé qu’il devait quitter la conférence de presse mais a refusé à plusieurs reprises, a déclaré Brown. Le journaliste a été informé qu’il était arrêté et a tenté de s’éloigner tout en étant retiré du bâtiment, a déclaré Brown.

Le détective de la Palestine orientale Daniel Haueter et l’adjointe en chef du comté de Columbiana Jennifer Tucker ont forcé Lambert au sol et l’ont menotté, a déclaré Brown.

Harris a refusé de commenter au-delà de ses déclarations à la police, a déclaré le capitaine Jenna Walton, officier des affaires publiques de la Garde nationale. Un message demandant des commentaires a été laissé au shérif du comté et à la patrouille d’État.

Un message a également été laissé à l’avocat de Lambert.

DeWine a déclaré qu’il n’avait pas autorisé l’arrestation ni même vu le désaccord, ajoutant que les journalistes avaient “tout à fait le droit” de faire rapport lors des briefings.

Il a déclaré à NewsNation dans une interview jeudi qu’il ne voulait pas voir Lambert emprisonné ou poursuivi, mais il s’est abstenu de dire que les charges devraient être abandonnées.

“Nous aimerions que tout cela disparaisse”, a-t-il déclaré. “Ce que je ne sais pas, encore une fois, ce sont tous les faits.”

Un message sollicitant des commentaires a été laissé à Nexstar Media Group, le propriétaire et exploitant de NewsNation.

Mike Viqueira, chef du bureau de NewsNation à Washington, a qualifié l’arrestation de violation exaspérante du premier amendement.

La Society of Professional Journalists a déclaré que la police devrait abandonner les charges et s’excuser, affirmant que les journalistes devraient pouvoir tenir le public informé sans ingérence des forces de l’ordre.

John Seewer, l’Associated Press