Police régionale | Actualités, Sports, Emplois

DÉPARTEMENT DE POLICE DE JAMESTOWN

— Deux individus du comté du Nord ont été inculpés après un contrôle routier vendredi matin.

Vers 1 h 26, les agents ont été témoins d’infractions routières sur East Virginia Boulevard, près de Holbrook Street. Au cours de l’enquête, les agents ont pu procéder à une fouille du véhicule après avoir observé le passager Jimi Jo Sobczak, 48 ans, de Portland, contourner l’habitacle du véhicule et ramasser une pilule inconnue et l’ingérer alors que les agents s’approchaient du véhicule. Les agents ont trouvé un couteau à cran d’arrêt en possession de Thomas E. Dalton, 45 ans, de Portland.

Après une fouille plus approfondie du véhicule et des occupants, les agents ont trouvé une quantité de cocaïne en possession de Sobczak, qui tentait de dissimuler les stupéfiants et l’attirail. Une fois que Sobczak a été placée en détention, elle a tenté de se débarrasser d’autres drogues sous sa garde. Dalton a été accusé de possession criminelle d’une arme au troisième degré. Sobczak était

accusé de possession criminelle au septième degré d’une substance contrôlée.

Les deux sujets ont été transportés à la prison municipale où ils ont été détenus en attendant leur mise en accusation.

— Travis B. Estus, 26 ans, de Jamestown, a été accusé d’outrage criminel au premier degré, d’infraction familiale aggravée et de possession criminelle au septième degré d’une substance contrôlée.

Vers 8 h 48 vendredi, les agents se sont rendus à une adresse dans l’Eastside pour obtenir un rapport faisant état d’un incident domestique. À leur arrivée, les agents ont pu identifier le suspect comme étant Estus. Grâce à une enquête, il a été découvert qu’Estus se trouvait dans une résidence avant la dispute verbale avec la partie féminine.

La résidence appartient à une victime distincte qui dispose d’une ordonnance de protection valide contre Estus. Il a été placé en garde à vue pour violation de l’ordonnance de protection. Au cours d’une

Lors d’un incident de fouille, les agents ont trouvé un film sublingual de buphrénophine-naloxone 8 mg/2 mg sur Estus. Il était détenu en attendant sa mise en accusation.

— Rudy L. Ryen, 47 ans, a été accusé d’outrage criminel au deuxième degré après un incident domestique samedi soir. À 22 heures, les agents ont répondu à l’adresse du côté nord. À leur arrivée, les agents ont localisé Ryen au domicile d’une victime qui faisait l’objet d’une ordonnance de protection complète contre Ryen. Ryen a été placé en détention sans accusation ni incident supplémentaire. Ryen a été transporté à Jamestown

Prison municipale en attente de mise en accusation.

— Austin J Harkins, 22 ans, de Jamestown, a été accusé d’infraction familiale aggravée, d’outrage criminel au premier degré et de harcèlement au deuxième degré. À 18 h 29 vendredi, les agents se sont rendus à une adresse du côté ouest pour des troubles domestiques. À son arrivée, il a été déterminé que Harkins avait menacé une victime féminine, ce qui avait entraîné une violation d’une ordonnance de protection. Harkins a été transporté à la prison de la ville de Jamestown où il a été détenu devant le tribunal.

— Joshua M. Eddy, 36 ans, a été accusé de petit larcin. Mercredi vers 13 h 48, les agents se sont rendus dans un commerce du sud de la ville pour un vol à l’étalage signalé. Les agents ont localisé le suspect, Eddy, à proximité. Il a été transporté à la prison municipale, où il a été détenu en attendant sa mise en accusation.

— Jennifer M. Allen, 38 ans, a été accusée de petit larcin et de cambriolage au troisième degré. Vendredi vers 21 heures, les agents se sont rendus dans un commerce du centre de Jamestown suite à un signalement d’un vol à l’étalage. Les agents ont localisé le suspect, Allen, à proximité. Une enquête plus approfondie a révélé qu’elle avait déjà été bannie de l’entreprise. Elle a été transportée à la prison municipale, où elle a été détenue en attendant sa mise en accusation.

DÉPARTEMENT DU SHÉRIF DU COMTÉ DE CATTARAUGUS

— Un résident d’Ashford âgé de 57 ans a été accusé d’avoir heurté une autre personne avec son véhicule après une altercation.

Les députés affirment que Michael A. Burdic, du 5479 Twichell Road, en a heurté un autre avec sa camionnette, causant des blessures graves. La victime a été transportée au centre médical du comté d’Erie, à Buffalo. Burdic a été accusé de voies de fait au deuxième degré et de mise en danger par imprudence au premier degré lors de l’incident de jeudi.

NEW YORK

POLICE D’ÉTAT

— YORKSHIRE — Les policiers ont inculpé James B. Simmons, 49 ans, de Gowanda, de fuite illégale au troisième degré d’un policier dans un véhicule à moteur et de possession criminelle au septième degré d’une substance contrôlée. L’arrestation fait suite à une poursuite le 5 septembre sur McKinstry Road. Lors de l’arrestation de Simmons, les policiers ont découvert qu’il était en possession de méthamphétamine. Simmons a été libéré et retournera au tribunal de la ville du Yorkshire pour répondre aux accusations.







