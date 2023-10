Police régionale | Actualités, Sports, Emplois

BUREAU DU SHÉRIF DU COMTÉ DE CATTARAUGUS

¯ Jenell L. Long, 47 ans, de Mayville, a été interpellée en vertu d’un mandat d’arrêt actif du tribunal municipal de Salamanque après avoir contacté le bureau du shérif du comté de Chautauqua au sujet d’un incident sans rapport. Long a été transporté à Salamanque et libéré sous surveillance. Long devrait comparaître de nouveau devant le tribunal à une date ultérieure.

DÉPARTEMENT DE POLICE DE JAMESTOWN

¯ Jaden M. Rogers, 19 ans, de Jamestown, a été accusé de falsification de preuves matérielles. Les agents se sont rendus lundi à Crown Street pour obtenir un rapport selon lequel une personne avec une arme de poing marchait dans la rue. L’enquête a révélé que l’arme avait été cachée dans une résidence voisine. Rogers avait un mandat d’arrêt non exécuté suite à un incident passé et a été placé en détention. Une enquête est toujours en cours.

POLICE DE L’ÉTAT DE NEW YORK

¯ DUNKERQUE — Jose J. Ruiz Jr., 39 ans, de Dunkerque, a été accusé de grand vol au quatrième degré. Les policiers ont été informés d’une plainte pour vol de portefeuille chez Aldi à Dunkerque. Une femme a déclaré qu’elle avait laissé par erreur son portefeuille près de la caisse après avoir payé ses courses. Lorsqu’elle s’est rendu compte que son portefeuille avait disparu, elle est retournée au magasin et n’a pas pu le retrouver. Avec l’aide de la direction d’Aldi, les policiers ont examiné des images de surveillance montrant un inconnu, identifié plus tard comme étant Ruiz, emportant le portefeuille avec lui alors qu’il quittait le magasin. Ruiz a ensuite été placé en garde à vue sans incident. Il doit comparaître ultérieurement devant le tribunal municipal de Dunkerque.

BUREAU DU SHÉRIF DU COMTÉ DE CHAUTAUQUA

¯ Matthew W. Buck, 32 ans, de Jamestown, a été accusé de mise en danger par imprudence au premier degré, de possession criminelle de biens volés au troisième degré, de méfait criminel au quatrième degré, de conduite avec facultés affaiblies par la drogue et de fuite illégale au troisième degré d’un policier. . Les députés ont tenté d’arrêter un véhicule lundi à 20 heures qui avait été signalé comme volé à Jamestown. Buck, qui conduisait le véhicule, ne s’est pas conformé et a mené les députés dans une poursuite en véhicule sur la route 394 dans le village de Lakewood et la ville de North Harmony. Le véhicule a finalement été abandonné dans une résidence de Bemus Point. Avec l’aide de K-9 Drake, les députés ont pu arrêter Buck sans autre incident. Il a été transporté en prison pour être mis en accusation. Les députés étaient assistés par la police de l’État de New York et l’unité K-9 du département de police de Jamestown. Aucun membre du public n’a été blessé à la suite de la poursuite.







