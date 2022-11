Police philippine : une nouvelle répression anti-drogue entraîne moins de meurtres

MANILLE, Philippines (AP) – Les autorités philippines ont tué 46 suspects de drogue et arrêté plus de 22 000 autres dans le cadre de la campagne du président Ferdinand Marcos Jr., a déclaré lundi le chef de la police nationale, et a ajouté que la baisse du nombre de morts souligne les efforts pour éviter la force létale.

Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin, s’est engagé à poursuivre la répression de son prédécesseur contre les drogues illicites, qui a fait des milliers de morts, pour la plupart de petits suspects, mais a déclaré que cela se ferait différemment et se concentrerait davantage sur la réhabilitation des toxicomanes.

Les meurtres de drogue à grande échelle sous Duterte ont été condamnés par les gouvernements occidentaux et les groupes de défense des droits de l’homme et ont déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme un possible crime contre l’humanité.

“Vous pouvez voir ici que la police nationale philippine voulait maintenant minimiser autant que possible les meurtres de personnes impliquées dans des activités liées à la drogue”, a déclaré le chef de la police du pays, Rodolfo Azurin Jr., aux correspondants étrangers basés à Manille lors d’une conférence de presse en ligne.

“J’insiste auprès de chaque policier, si cela ne met pas leur vie en danger, nous minimisons le recours à la force pour arrêter des suspects dans des activités criminelles”, a déclaré Azurin.

Des milliers de personnes ont été tuées au cours de la première année de la répression brutale lancée par Duterte après son entrée en fonction en 2016. Il avait nié avoir toléré les exécutions extrajudiciaires dans sa soi-disant guerre contre la drogue, mais avait ouvertement menacé de tuer des suspects jusqu’à sa dernière année au pouvoir.

La victoire écrasante de Marcos Jr. aux élections du 9 mai a été en partie attribuée à son alliance avec la fille de son prédécesseur populaire et maintenant vice-présidente, Sara Duterte. Mais Marcos a essayé de rester à l’écart de la campagne largement condamnée de Duterte.

Dans une interview avec l’Associated Press à New York en septembre, on a demandé à Marcos Jr. si Duterte était allé trop loin avec sa répression mortelle de la drogue. Marcos a redirigé les critiques vers ceux qui ont exécuté le plan.

“Ses gens sont parfois allés trop loin”, a déclaré Marcos à l’AP. «Nous avons vu de nombreux cas où des policiers, d’autres agents, certains n’étaient que des personnages louches dont nous ne savions pas très bien d’où ils venaient et pour qui ils travaillaient. Mais maintenant, nous sommes allés après eux.

Pourtant, Marcos Jr. a lui-même été critiqué par des groupes de défense des droits humains pour avoir poursuivi la répression de Duterte qui a conduit à de nouveaux meurtres.

Azurin, qui a été nommé sous Marcos Jr., a refusé de commenter l’ampleur des décès dus à la drogue sous Duterte, mais a déclaré que certains responsables de l’application des lois n’avaient peut-être pas correctement évalué que certains suspects n’étaient “pas vraiment dangereux”.

Les 46 suspects tués sous Marcos ont été tués dans 32 des plus de 18 000 opérations, qui ont conduit à environ 22 000 arrestations et à la saisie de 9,7 milliards de pesos (167 millions de dollars) de drogues illégales, a déclaré Azurin.

Les politiques anti-drogue étaient en cours de révision et l’accent était mis sur la réhabilitation des toxicomanes, en leur fournissant des compétences de subsistance pour les sevrer de la dépendance et en éduquant les communautés pour mobiliser les résidents dans la lutte contre la drogue, a-t-il déclaré.

“Il s’agit davantage d’adopter une approche plus réactive que ce qu’elle était auparavant”, a déclaré Azurin.

Plus de 6 200 suspects, pour la plupart de pauvres colporteurs et revendeurs, ont été tués sous Duterte sur la base des statistiques de la police. Mais des groupes de défense des droits de l’homme ont cité des nombres de morts plus élevés et ont accusé certains policiers d’avoir fabriqué des preuves pour faire croire que les victimes ont résisté violemment.

Jim Gomez, Associated Press