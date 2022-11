Police philippine : une nouvelle répression anti-drogue entraîne moins de meurtres

MANILLE, Philippines – Les autorités philippines ont tué 46 suspects de drogue et arrêté plus de 22 000 autres dans le cadre de la campagne du président Ferdinand Marcos Jr., a déclaré lundi le chef de la police nationale, ajoutant que la baisse du nombre de morts souligne les efforts pour éviter la force létale.

Les meurtres de drogue à grande échelle sous Duterte ont été condamnés par les gouvernements occidentaux et les groupes de défense des droits de l’homme et ont déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme un possible crime contre l’humanité.

Dans une interview avec l’Associated Press à New York en septembre, on a demandé à Marcos Jr. si Duterte était allé trop loin avec sa répression mortelle de la drogue. Marcos a redirigé les critiques vers ceux qui ont exécuté le plan.

Les 46 suspects tués sous Marcos ont été tués dans 32 des plus de 18 000 opérations, qui ont conduit à environ 22 000 arrestations et à la saisie de 9,7 milliards de pesos (167 millions de dollars) de drogues illégales, a déclaré Azurin.

Les politiques anti-drogue étaient en cours de révision et l’accent était mis sur la réhabilitation des toxicomanes, en leur fournissant des compétences de subsistance pour les sevrer de la dépendance et en éduquant les communautés pour mobiliser les résidents dans la lutte contre la drogue, a-t-il déclaré.

Plus de 6 200 suspects, pour la plupart de pauvres colporteurs et revendeurs, ont été tués sous Duterte sur la base des statistiques de la police. Mais des groupes de défense des droits de l’homme ont cité des nombres de morts plus élevés et ont accusé certains policiers d’avoir fabriqué des preuves pour faire croire que les victimes ont résisté violemment.