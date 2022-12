Police : personne n’a cru disparu dans l’avalanche autrichienne

Un homme partiellement enterré a été récupéré avec des blessures graves et 200 sauveteurs ont été déployés pour rechercher d’autres personnes dans la masse de neige.

Il s’est avéré que plusieurs des personnes de la vidéo s’étaient échappées et avaient descendu la montagne dans la vallée sans signaler leur implication, et il a fallu des heures pour retrouver tout le monde, a déclaré la police. Trois personnes ont été légèrement blessées. Une recherche se poursuivait lundi pour s’en assurer, mais la police a déclaré que “selon l’état actuel des informations, on peut supposer qu’aucune autre personne n’est portée disparue”.