Police néerlandaise : 6 morts après qu’un camion a percuté un barbecue communautaire

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le bilan des morts d’un accident lorsqu’un camion a quitté une digue et a percuté un barbecue communautaire dans un village au sud de Rotterdam est passé à six dimanche et la police a déclaré que sept autres personnes étaient hospitalisées, dont une dans un état critique.

La porte-parole de la police, Mirjam Boers, a déclaré que le chauffeur du camion, un Espagnol de 46 ans, est soupçonné d’avoir causé l’accident survenu tôt samedi soir dans le village de Nieuw-Beijerland. Boers a déclaré que le conducteur n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de l’accident.

Le gros camion qu’il conduisait a quitté une petite route rurale et a dévalé la rive de la digue et s’est enfoncé dans le rassemblement du village. La cause exacte de l’accident fait l’objet d’une enquête.

The Associated Press