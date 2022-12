Police: Mall of America verrouillé après une fusillade signalée

BLOOMINGTON, Minn. (AP) – Le Mall of America a été placé sous verrouillage après une fusillade signalée, a annoncé vendredi la police du Minnesota.

Le département de police de Bloomington a déclaré que la police et les équipes médicales d’urgence étaient sur les lieux d’une « fusillade signalée » dans le centre commercial. La police a déclaré que le centre commercial avait été placé sous verrouillage.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des acheteurs cachés dans des magasins. La fusillade signalée survient alors que les centres commerciaux et les centres commerciaux à travers les États-Unis voient un afflux de clients quelques jours avant Noël.

Le Mall of America a confirmé le verrouillage sur son compte Twitter et a demandé aux acheteurs de rester dans “l’emplacement sécurisé le plus proche”.

Depuis son ouverture en 1992, le centre commercial est le plus grand des États-Unis et est une destination touristique et un lieu de rassemblement communautaire. Il interdit les armes à feu dans les locaux mais n’a pas de détecteurs de métaux à ses entrées.

Le centre commercial a été verrouillé en août après qu’une fusillade signalée dans le complexe commercial de la banlieue de Minneapolis a envoyé des acheteurs courir pour se mettre à l’abri et deux personnes ont été blessées le soir du Nouvel An lors d’une apparente altercation.

Les représentants de la ville de Bloomington et du Mall of America n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

The Associated Press