Police : l’objectif des braqueurs de banque canadiens était de tuer des flics

Une enquête menée par l’unité intégrée des crimes majeurs de l’île de Vancouver indique qu’Isaac Auchterlonie, 22 ans, et son jumeau, Mathew, se sont présentés à la banque de la région de Victoria, en Colombie-Britannique, le 28 juin 2022, portant une armure complète et des fusils semi-automatiques. .

SANICH (Colombie-Britannique) — Des frères jumeaux décédés l’été dernier dans une fusillade devant une banque canadienne planifiaient leur attaque depuis des années, dans le but de tuer autant d’officiers que possible, a annoncé vendredi la police.

Le couple avait de fortes opinions antigouvernementales et antipolicières et ne s’attendait pas à vivre au-delà de la confrontation, a déclaré la police.

«Il a été déterminé que l’objectif principal des suspects était de tirer et de tuer des policiers dans ce qu’ils considéraient comme une position contre la réglementation gouvernementale, en particulier en ce qui concerne la possession d’armes à feu», a déclaré le caporal de la Gendarmerie royale du Canada. a déclaré Alex Bérubé lors d’une conférence de presse au service de police de Saanich.

Six officiers ont été blessés dans la fusillade qui a suivi. Un rapport antérieur indiquait que la police avait tiré jusqu’à 100 balles sur les suspects, les tuant tous les deux.

Bérubé a déclaré que le couple avait planifié une sorte d ‘”acte de violence extrême” depuis 2019 et voulait à l’origine que la fusillade se produise à la mi-2023.

“Les suspects ont conclu qu’ils ne pouvaient pas déplacer leur arsenal d’armes vers un nouvel emplacement sans attirer l’attention, et ainsi choisir l’emplacement de la banque au hasard”, a déclaré Bérubé.

Dans le coffre de leur véhicule, les policiers ont découvert plus de 30 engins explosifs improvisés, quatre armes à feu supplémentaires et plus de 3 500 cartouches.