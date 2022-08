Police : Le suspect dans la fusillade de l’I-85 avait 2 000 cartouches

AUBURN, Ala. (AP) – Un homme arrêté dans le cadre de trois fusillades interétatiques en Alabama et en Géorgie avait plus de 2 000 cartouches et un nombre alarmant d’armes à feu dans sa voiture, a annoncé jeudi la police.

Le département de police d’Auburn a également déclaré qu’il n’avait jusqu’à présent pas trouvé de motif pour les “tirs apparemment aléatoires”. Jerel Raphael Brown, 39 ans, de Montgomery, Alabama, a été arrêté mercredi à LaFayette, Alabama, après que des fusillades ont été signalées à Montgomery et Auburn en Alabama et près de Hogansville, en Géorgie.

Le chef adjoint de la police d’Auburn, Michael Harris, a déclaré que les autorités avaient trouvé “une grande cache” d’armes à feu et plus de 2 000 cartouches dans le véhicule de Brown. La police a publié des images d’une table remplie de ce qui semblait être trois armes de poing, au moins sept armes d’épaule avec des lunettes, des chargeurs et des boîtes de munitions qui, selon eux, ont été récupérées dans la voiture.

“En raison de la quantité alarmante d’armes récupérées, combinées aux actions du suspect, il ne fait aucun doute que les efforts de collaboration immédiats de toutes les agences impliquées ont mis fin à un acte de danger pour le public qui s’étendait sur plusieurs communautés et dans plusieurs États, », a déclaré Harris.

Brown est accusé de tentative de meurtre et de tir dans un véhicule inoccupé en lien avec la fusillade d’Auburn qui a grièvement blessé un automobiliste de 45 ans.

Brown est détenu sans caution et les archives judiciaires n’indiquent pas s’il a un avocat pour parler en son nom.

Les responsables avaient demandé aux gens de chercher une Cadillac Fleetwood blanche de 1996 après que les trois fusillades eurent été signalées. Lors de la fusillade d’Auburn, un homme de 45 ans de Prattville, en Alabama, a été grièvement blessé par un coup de feu qui, selon les responsables, semblait entrer par l’arrière du véhicule de l’homme. La victime a été transportée par hélicoptère à l’hôpital de Montgomery.

Harris a déclaré que la police avait commencé à enquêter sur la fusillade d’Auburn vers 6 h 15 mercredi et avait appris plus tard qu’une fusillade s’était produite une heure plus tôt à Montgomery, en Alabama, puis une heure plus tard dans le comté de Troup, en Géorgie. Les trois communautés sont distantes d’environ 88 kilomètres le long de l’Interstate 85.

Un tronçon de l’Interstate 85 à Auburn a été fermé pendant des heures pendant que la police enquêtait.

Personne n’a été blessé dans la fusillade en Géorgie. Aucun détail sur la fusillade de Montgomery n’a été immédiatement publié.

Brown fait également face à des accusations en Géorgie de voies de fait graves, de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime et de dommages criminels au premier degré, ont annoncé les autorités.

Les députés du comté de Troup, dans l’ouest de la Géorgie, ont déclaré avoir identifié le véhicule suspect à l’aide d’une caméra de circulation, permettant la diffusion d’informations sur la voiture dans toute la région. Les autorités ont déclaré que cela avait conduit un adjoint du shérif du comté de Chambers, en Alabama, à arrêter Brown et à l’arrêter. Brown a ensuite été remis à la police d’Auburn.

