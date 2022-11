Police: le conducteur de l’accident du Nebraska qui a tué 6 personnes était ivre

LINCOLN, Neb. (AP) – Une enquête sur un accident qui a tué six personnes dans le sud-est du Nebraska le mois dernier montre que le conducteur de la voiture était ivre, a déclaré la police dans un communiqué de presse.

La police de Lincoln a déclaré lundi que les résultats d’un rapport de toxicologie montrent que Jonathan Kurth, 26 ans, de Lincoln, avait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie de 0,211 – plus de 2 1/2 fois la limite légale de conduite de .08.

La police a également déclaré que les données électroniques recueillies sur la voiture montraient qu’elle roulait à 100 mph (161 km/h) dans les instants avant qu’elle ne percute un arbre le long d’une rue résidentielle où la limite de vitesse est de 25 mph (40 km/h).

La police a été alertée pour la première fois de l’accident du 2 octobre au petit matin lorsque le téléphone portable d’un passager a automatiquement alerté les répartiteurs que le propriétaire du téléphone avait été impliqué dans un accident et ne répondait pas.

Kurth et quatre passagers masculins sont morts sur les lieux : Octavias Farr, 21 ans ; Jonathan Koch, 22 ans; Nicolas Bisesi, 22 ans ; et Benjamin Lenagh, 23 ans. Un cinquième passager, Cassie Brenner, 24 ans, est décédé plus tard dans un hôpital.

Tous les morts étaient des résidents de Lincoln, à l’exception de Lenagh, qui était originaire d’Omaha.

The Associated Press