Police: La vengeance a provoqué une fusillade mortelle sur un campus du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les archives judiciaires montrent qu’un complot visant à se venger d’une bagarre lors d’un match de football le mois dernier a entraîné une fusillade entre des étudiants d’universités rivales du Nouveau-Mexique qui a fait un mort et un basketteur blessé.

Deux étudiants de l’Université du Nouveau-Mexique font face à des accusations de voies de fait graves et de complot en rapport avec le plan visant à attirer le joueur de l’Université d’État du Nouveau-Mexique sur le campus alors qu’il était en ville pour un match. Une plainte pénale déposée par la police d’État détaille ce qui a conduit à la fusillade de samedi matin sur le campus d’Albuquerque.

La fusillade s’est produite quelques heures avant le début prévu d’un match de basket entre les écoles rivales, qui a ensuite été reporté. Le directeur sportif de l’Université du Nouveau-Mexique, Eddie Nuñez, a déclaré mardi que le match ne serait pas reporté et que le match prévu le 3 décembre à Las Cruces avait été annulé.

“Même si nous aimons voir nos équipes masculines de basket-ball s’affronter – les Lobos et les Aggies – nous avons estimé qu’il fallait faire une pause à ce moment-là”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “L’événement s’est produit récemment. Il y a encore beaucoup d’anxiété et d’inquiétudes dans la communauté, et nous voulons nous assurer que celles-ci prévalent. »

L’étudiant de l’UNM Brandon Travis, 19 ans, a été tué par balle près d’un dortoir vers 3 heures du matin samedi. Le joueur du NMSU, Mike Peake, 21 ans, a reçu une balle dans la jambe lors de l’altercation.

Selon des documents judiciaires, Travis et trois camarades de classe ont comploté pour revenir à Peake pour son rôle dans une bagarre qui a éclaté dans les tribunes lors d’un match de football entre les deux écoles à Las Cruces en octobre. Une vidéo de ce combat qui a circulé sur les réseaux sociaux montre un certain nombre de personnes lançant des coups de poing.

La plainte pénale indique que Peake a quitté la chambre d’hôtel de l’équipe tôt samedi pour rencontrer l’un des étudiants, une jeune fille de 17 ans avec qui il avait envoyé des SMS. Amie de Travis, l’adolescente fait face à des accusations devant un tribunal pour mineurs.

Peake a déclaré à un enquêteur qu’il parlait avec la fille à l’extérieur d’un dortoir lorsque trois personnes se sont approchées derrière eux, dont Travis, qui a pointé une arme sur son visage. Peake a déclaré qu’un homme l’avait alors frappé avec une batte.

Selon la plainte, Peake a déclaré qu’il avait poussé Travis et que Travis lui avait tiré dessus alors qu’il s’enfuyait. Peake a déclaré aux enquêteurs qu’il avait sorti une arme de sa poche et avait tiré.

Peake n’a pas été accusé d’un crime.

Jonathan Smith, 19 ans, l’un des étudiants avec Travis, a déclaré aux enquêteurs que Peake avait tiré sur Travis alors qu’il s’enfuyait et que Travis avait riposté. Smith fait face à des accusations de batterie aggravée, de complot et de falsification de preuves pour avoir jeté son téléphone portable et ses vêtements.

Eric Hannum, l’avocat de Smith, a décrit son client comme un jeune homme sans antécédents criminels issu d’une bonne famille. Il a dit que Smith était dévasté par la mort de son ami et la fusillade de Peake. Le deuxième devait comparaître devant le tribunal mercredi.

La fusillade est survenue six jours après qu’un ancien joueur de football de l’Université de Virginie aurait tué trois joueurs de football des Cavaliers et blessé deux autres étudiants sur le campus de Charlottesville avant d’être arrêté.

La rivalité entre l’État du Nouveau-Mexique et l’Université du Nouveau-Mexique est houleuse et a connu des conflits constants au fil des ans.

Les responsables de l’université ont déclaré que l’annulation du match à Albuquerque coûterait probablement près de 500 000 $ au département des sports de l’UNM.

Quant à la restauration de la rivalité, Nuñez a déclaré qu’il faudra du travail ainsi qu’une compréhension de ce qui s’est passé le week-end dernier.

“Certains de ces (problèmes) sont beaucoup plus passionnés et passionnés et nous en sommes arrivés au point où nous devons vraiment jeter un coup d’œil et nous assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin”, a-t-il déclaré, faisant référence aux ressources des forces de l’ordre. “Mais c’est une question plus vaste. C’est nous assis ensemble à la table – NMSU et UNM – et nous nous assurons que ce sera la même réponse sur leur site que sur le nôtre.

La rédactrice d’Associated Press Susan Montoya Bryan et le pigiste Glen Rosales à Albuquerque ont contribué à ce rapport.

