Police : La fusillade qui a fait 2 morts dans un programme pour les jeunes a été ciblée

DES MOINES, Iowa (AP) – Le meurtre de deux étudiants dans un programme d’éducation alternative conçu pour aider les adolescents à risque à Des Moines était une attaque ciblée, a déclaré la police, et un jeune de 18 ans a été inculpé.

Les adolescents tués lors de la fusillade de lundi dans le cadre du programme Starts Right Here étaient tous deux des hommes, âgés de 18 et 16 ans, a indiqué la police. Le fondateur du programme, William Holmes, 49 ans, a été grièvement blessé et a subi une intervention chirurgicale.

Holmes, un activiste et rappeur qui porte le nom de scène Will Keeps, avait quitté une vie de gangs et de violence et se consacrait à aider les jeunes de Des Moines, selon les informations d’un groupe régional de développement communautaire.

Preston Walls, 18 ans, de Des Moines, a été inculpé de deux chefs de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre, a indiqué la police. Il a également été accusé de participation à un gang criminel et les autorités ont déclaré que la fusillade était le résultat d’un conflit de gangs en cours. Walls était en liberté surveillée pour une accusation d’armes et avait retiré son moniteur de cheville 16 minutes avant la fusillade, a indiqué la police.

“L’incident était définitivement ciblé. Ce n’était pas aléatoire. Il n’y avait rien d’aléatoire à ce sujet », a déclaré le Sgt. dit Paul Parizek.

Walls et les trois victimes étaient au programme lundi lorsque Walls est entré dans une zone commune où se trouvaient Holmes et les deux étudiants, a indiqué la police. Walls avait en sa possession une arme de poing de 9 mm avec un chargeur de munitions étendu, ont-ils déclaré.

Holmes a tenté d’escorter Walls loin de la zone, mais Walls s’est éloigné, “a sorti l’arme de poing et a commencé à tirer sur les deux victimes adolescentes”, a déclaré la police dans un communiqué. Holmes se tenait à proximité et a également été abattu, et Walls s’est enfui, a indiqué la police.

Les agents qui ont répondu ont vu un véhicule suspect quitter la zone et l’ont arrêté. Mais Walls s’est enfui et a été arrêté peu de temps après. La police a déclaré qu’une arme de poing de 9 mm avait été trouvée à proximité. Le magasin de munitions, qui a une capacité de 31 cartouches, en contenait trois.

Le maire de Des Moines, Frank Cownie, a déclaré que les deux autres personnes dans le véhicule avec Walls étaient également des adolescents. La police a déclaré qu’ils étaient toujours en garde à vue lundi soir.

“Cela amène un total de cinq familles d’adolescents touchés par la violence armée des jeunes en quelques minutes un lundi après-midi, ici même dans notre capitale”, a déclaré Cownie lors de la réunion du conseil municipal de lundi.

Cownie a déclaré avoir parlé aux membres de la famille des victimes. «Mais il y a peu de choses que l’on puisse dire qui atténuera leur douleur. Rien de ce qu’on peut dire pour les ramener, ceux qui ont été tués de manière si insensée », a-t-il déclaré.

Walls n’a pas encore comparu devant le tribunal. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat pour parler en son nom.

Starts Right Here est un programme éducatif qui aide les jeunes à risque de la 9e à la 12e année et est affilié au district scolaire de Des Moines.

“L’école est conçue pour prendre le relais et aider les enfants qui en ont le plus besoin”, a déclaré Parizek.

Le Greater Des Moines Partnership, l’organisation de développement économique et communautaire de la région, déclare sur son site Web que Keeps est venu à Des Moines il y a environ 20 ans de Chicago, où il “a vécu dans un monde de gangs et de violence” avant de trouver la guérison grâce à la musique. . Il a fondé Starts Right Here en 2021.

Le partenariat a déclaré que le mouvement Starts Right Here “cherche à encourager et à éduquer les jeunes vivant dans des circonstances défavorisées et oppressives en utilisant les arts, le divertissement, la musique, le hip hop et d’autres programmes”. Le programme enseigne la littératie financière, ainsi que les techniques de communication et d’entretien d’embauche.

Le site Web de l’école indique que 70% des étudiants qu’elle dessert sont membres de groupes minoritaires et qu’elle a eu 28 diplômés depuis ses débuts. Le district scolaire a déclaré que le programme dessert 40 à 50 élèves à tout moment.

La gouverneure Kim Reynolds, qui siège au conseil consultatif de Starts Right Here, a déclaré qu’elle était “choquée et attristée d’apprendre la fusillade”.

Le chef de la police de Des Moines, Dana Wingert, fait partie du conseil Starts Right Here, selon le site Web du programme.

“J’ai vu de mes propres yeux à quel point Will Keeps et son équipe travaillent dur pour aider les enfants à risque grâce à ce programme d’éducation alternative”, a déclaré Reynolds dans un communiqué. “Mon cœur se brise pour eux, ces enfants et leurs familles.”

La fusillade était la sixième dans une école aux États-Unis cette année au cours de laquelle quelqu’un a été blessé ou tué, mais la première avec des morts, selon Education Week, qui suit les fusillades dans les écoles. Le site Web indique qu’il y a eu 51 fusillades dans des écoles l’année dernière, faisant des blessés ou des morts, et il y en a eu 150 depuis 2018. Lors de la pire fusillade dans une école l’année dernière, 21 personnes ont été tuées dans une école primaire à Uvalde, au Texas.

Lors d’une autre fusillade à l’extérieur d’un lycée de Des Moines en mars dernier, un étudiant a été tué et deux autres adolescents ont été grièvement blessés. Dix personnes, qui avaient toutes entre 14 et 18 ans au moment de la fusillade, ont été inculpées par la suite. Cinq d’entre eux ont plaidé coupable à diverses accusations.

___

Funk a rapporté d’Omaha, Nebraska. Les rédacteurs de l’Associated Press, Jim Salter à O’Fallon, Missouri, et Heather Hollingsworth à Mission, Kansas, ont contribué à ce rapport.

Scott Mcfetridge et Josh Funk, Associated Press