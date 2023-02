Police israélienne : 2 tués, 5 blessés dans un attentat présumé à la voiture-bélier

JERUSALEM (AP) – La police israélienne a déclaré qu’un attentat à la voiture-bélier présumé à Jérusalem-Est avait tué deux personnes et en avait blessé cinq autres.

La police n’a pas immédiatement identifié les personnes tuées, mais les médecins avaient déclaré plus tôt que deux enfants, âgés de 5 et 6 ans, étaient dans un état critique et subissaient une RCR.