Police israélienne : 2 tués, 5 blessés dans un attentat à la voiture-bélier à Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Un conducteur a enfoncé une voiture dans un arrêt de bus bondé à Jérusalem-Est vendredi, tuant deux personnes, dont un enfant de six ans, et en blessant cinq autres avant d’être tué par balle, ont déclaré la police et les médecins israéliens. dernière escalade alors que la violence saisit la capitale contestée.

L’attentat à la voiture-bélier a eu lieu à Ramot, une colonie juive de Jérusalem-Est. Les tensions sont montées en flèche dans la moitié est de la ville, annexée par Israël, à la suite d’une fusillade palestinienne devant une synagogue le 27 janvier qui a tué sept personnes dans l’attaque la plus meurtrière à Jérusalem depuis plus d’une décennie.

Les services de secours israéliens ont identifié les deux tués comme étant un garçon de six ans et un homme dans la vingtaine. Il a indiqué que les médecins soignaient cinq blessés, dont un enfant de cinq ans dans un état critique subissant une RCR. D’autres étaient inconscients et dans un état grave.

La police a déclaré qu’un détective qui n’était pas en service avait tiré et tué l’agresseur présumé sur les lieux. Il n’y avait pas de mot immédiat sur son identité.

Les groupes militants islamiques du Jihad islamique palestinien et du Hamas, qui gouvernent la bande de Gaza, ont salué l’attaque mais n’en ont pas immédiatement revendiqué la responsabilité. Des images de la scène montraient des policiers et des ambulanciers paramédicaux envahissant une Mazda bleue mutilée qui avait percuté l’arrêt de bus. Des corps ensanglantés jonchaient le chemin.

Israël revendique tout Jérusalem comme sa capitale indivise, tandis que les Palestiniens cherchent Jérusalem-Est, capturée par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, comme capitale de leur futur État.

Les hostilités se sont intensifiées à Jérusalem-Est et en Cisjordanie depuis qu’Israël a intensifié ses raids dans les territoires occupés au printemps dernier, à la suite d’une série d’attaques palestiniennes meurtrières en Israël.

Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon le principal groupe de défense des droits israélien B’Tselem. L’année dernière, 30 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Jusqu’à présent cette année, 43 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l’Associated Press – 10 d’entre eux lors d’une fusillade le mois dernier lors d’un raid de l’armée à Jénine en Cisjordanie occupée.

Le nouveau gouvernement d’extrême droite d’Israël, dirigé par Benjamin Netanyahu, avait accusé le gouvernement précédent d’inaction face à une vague meurtrière d’agressions palestiniennes l’année dernière, soulevant des questions sur sa position envers les Palestiniens en cette période de tension accrue.

Isabel Debré, Associated Press