Police : Des pancartes de campagne retrouvées piégées avec des lames de rasoir

NEWTOWN, Pennsylvanie (AP) – Des panneaux politiques dans le sud-est de la Pennsylvanie ont été retrouvés piégés avec des lames de rasoir, ce qui a entraîné des coupures aux doigts d’un résident, a annoncé la police.

La police du canton d’Upper Makefield a déclaré dimanche qu’une pancarte de campagne pour le candidat au poste de gouverneur démocrate Josh Shapiro avait été placée sans autorisation sur la propriété de quelqu’un, et en essayant de l’enlever, le résident a découvert que des lames de rasoir avaient été “placées autour du périmètre de la pancarte”.

“De toute évidence, cela a été conçu pour infliger une punition à quiconque tentait de retirer le panneau”, a déclaré la police dans un message publié sur les réseaux sociaux.

La police a déclaré avoir inspecté tous les panneaux de campagne et trouvé des lames de rasoir placées autour du périmètre des panneaux de deux autres candidats démocrates, John Fetterman et Ashley Ehasz. Fetterman est candidat au Sénat américain et Ehasz à la Chambre des États-Unis.

La police a déclaré que son enquête se poursuivait et a averti les résidents de faire preuve de prudence en enlevant les panneaux placés sur leur propriété sans autorisation et de les appeler si « des outils » ont été installés sur les panneaux.

“Au cours des derniers cycles électoraux, nous avons traité le vol de panneaux, le vandalisme des panneaux, les conflits de voisinage, etc., mais c’est la première fois que nous avons traité cette situation”, a déclaré la police de la communauté du comté de Bucks, l’appelant ” acte totalement inacceptable et dégoûtant.

« Peu importe votre affiliation politique, peu importe votre préférence de candidat, recourir à ce type de dépravation est inacceptable et criminel. Nous pouvons faire mieux et nous devons le faire », a déclaré la police.

The Associated Press