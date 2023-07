Police : des objets soupçonnés d’être liés à un évadé de prison sont toujours retrouvés ; la récompense augmente

WARREN, Pennsylvanie (AP) – Les autorités à la recherche d’un suspect d’homicide qui a utilisé des draps pour s’échapper d’une prison du nord-ouest de la Pennsylvanie la semaine dernière disent que des objets trouvés au cours des dernières 24 heures les amènent à croire qu’il est toujours dans la région.

Les autorités ont ajouté que l’argent de la récompense dans l’affaire avait plus que doublé.

Le lieutenant-colonel George Bivens de la police de l’État de Pennsylvanie a déclaré plus tôt que des campings et de petits stocks soupçonnés d’être liés à l’évadé Michael Burham avaient été trouvés, et il a déclaré mardi que les chercheurs « trouvent toujours des objets qui, selon nous, sont liés à lui. ”

«Ceux-ci me portent à croire qu’il y a toujours une probabilité qu’il soit ici; Je regarde également l’absence de preuve qu’il est allé ailleurs », a déclaré Bivens aux journalistes lors d’une conférence de presse régulière en fin d’après-midi au bâtiment municipal de Youngsville, en Pennsylvanie.

Burham, 34 ans, a fui la prison du comté de Warren jeudi soir en grimpant sur un équipement d’exercice, en grimpant à travers une fenêtre puis en descendant une corde fabriquée à partir de la literie de la prison, ont annoncé les autorités. Burham était détenu sous caution de 1 million de dollars et a été accusé d’enlèvement, de cambriolage et d’autres chefs d’accusation.

Bivens a déclaré que les chercheurs avaient enquêté sur d’éventuelles observations et introductions par effraction de structures ou de cabines inoccupées, en utilisant une technologie telle que l’ADN pour voir si Burham y était connecté. Mais jusqu’à présent, aucun lien avec lui n’a été confirmé, a déclaré Bivens.

« J’ai la ferme conviction qu’il reçoit de l’aide », a déclaré Bivens, réitérant un avertissement selon lequel de telles actions auraient des conséquences. « Encore une fois, je préviens quiconque apporte actuellement de l’aide ou envisage de le faire, nous vous poursuivrons pour cela. »

L’ajout d’une récompense de 10 000 $ publiée par Pennsylvania Crime Stoppers a porté le montant total de la récompense dans l’affaire à 19 500 $, a déclaré Bivens. Le US Marshals Service a offert plus tôt 7 500 $ pour les informations menant à la capture de Burham, et Warren County Crime Stoppers a offert 2 000 $.

Plus de 200 agents des forces de l’ordre étatiques, fédéraux et locaux sont impliqués dans la chasse à l’homme, a-t-il déclaré.

Le shérif du comté de Warren, Brian Zeybell, interrogé sur la réponse après l’évasion de la prison, a déclaré que la police de la ville était sur les lieux presque immédiatement.

« Littéralement, je dirais que Burham a vu des lumières rouges et bleues dans les deux minutes suivant sa sortie de prison. Ils étaient si proches », a-t-il déclaré. Les agents de correction étaient sur le parking en moins de deux minutes, a-t-il ajouté, affirmant que « le temps de réponse n’aurait pas pu être plus rapide ».

Le procureur de district Jason Schmidt du comté de Chautauqua, New York, a déclaré le mois dernier que Burham était le principal suspect du meurtre de Kala Hodgkin, 34 ans, le 11 mai, et d’un incendie criminel connexe à Jamestown, New York. Les autorités l’accusent également d’avoir enlevé un couple de personnes âgées en Pennsylvanie alors qu’il tentait d’échapper à la capture avant son arrestation en Caroline du Sud. Burham « est considéré comme très dangereux », a déclaré la police de la ville de Warren.

Les autorités locales, multi-étatiques et fédérales ont fouillé de nombreuses résidences, structures abandonnées et zones boisées à l’aide d’unités K-9 et de ressources aériennes telles que des drones et des avions, ont indiqué les autorités.

Bivens a déclaré que Burham avait appris par lui-même les techniques de survie et avait suivi une formation de réserve militaire.

Les autorités fouillaient une très vaste zone avec beaucoup de terrains difficiles qui ont des cabanes, des hangars à pétrole et à gaz et des cabanes qui pourraient offrir à un fugitif un endroit où se cacher, ont déclaré des responsables.

The Associated Press