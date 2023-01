Police : des militants tuent 3 officiers dans le nord-ouest du Pakistan

Le surintendant principal des opérations, Kashif Aftab Abbasi, a déclaré que les trois officiers étaient morts alors qu’ils poursuivaient des militants qui avaient précédemment attaqué un poste de police avec des grenades à main, des fusils de sniper et des armes automatiques à Sarband, près de Peshawar.

PESHAWAR, Pakistan – Des militants ont tiré et tué trois policiers à la périphérie de la ville pakistanaise de Peshawar, ont annoncé les autorités, les dernières violences dans la région agitée du nord-ouest bordant l’Afghanistan.

Le groupe illégal Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou TTP, a revendiqué samedi l’attaque du poste de police la veille et le meurtre des policiers.

Le TTP a mené une insurrection au Pakistan au cours des 15 dernières années, luttant pour une application plus stricte des lois islamiques dans le pays, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les anciennes régions tribales du pays.

Il a critiqué les autorités locales pour ne pas avoir appris des agressions précédentes, y compris une prise de contrôle par des militants et une prise d’otage dans un département antiterroriste du district de Bannu.

“Les terroristes attaquent les postes de police, les policiers et les officiers sont pris pour cible”, a déclaré Khan. “Il semble que le gouvernement provincial n’ait tiré aucune leçon, même du siège de Bannu CTD”, a-t-il déclaré, faisant référence au département antiterroriste saisi par les militants.

Il a dit que la priorité du ministre en chef local était la politique et non la paix et, même la police locale n’étant pas à l’abri des attaques, il a demandé ce qui arriverait à la sécurité des gens ordinaires.