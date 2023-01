Police : Des hommes armés attaquent un village du Cachemire, tuant 4 civils

SRINAGAR, Inde (AP) – Des assaillants ont tiré des balles sur une rangée de maisons civiles dans un village isolé du Cachemire sous contrôle indien, faisant au moins quatre morts parmi les civils et cinq autres blessés, a annoncé la police lundi.

La police a accusé des militants luttant contre la domination indienne pendant des décennies d’avoir perpétré l’attaque contre le village de Dhangri, dans le sud du district de Rajouri, qui est proche de la ligne de contrôle hautement militarisée qui divise la région contestée entre l’Inde et le Pakistan.

Lundi, un enfant a été tué et cinq autres civils blessés dans une explosion qui s’est produite près d’une des maisons ciblées pendant la nuit dans le village, a annoncé la police.

Il n’était pas clair si l’explosif avait été laissé par les assaillants.

Deux hommes armés ont ouvert le feu sans discernement dimanche soir sur trois maisons à Dhangri, a déclaré à la presse l’officier supérieur de police Mukesh Singh. Il a ajouté que quatre civils avaient été tués et cinq autres blessés.

Les autorités ont dépêché des policiers et des soldats dans la région et ont lancé la recherche des assaillants.

Les responsables ont déclaré que la police enquêtait sur les deux incidents dans le village.

Manoj Sinha, le plus haut administrateur de New Delhi dans la région, a condamné l’incident et l’a qualifié d ‘”attaque terroriste lâche”.

“J’assure à la population que les auteurs de cette attaque ignoble ne resteront pas impunis”, a-t-il déclaré.

Il n’y a eu aucune confirmation indépendante de l’attaque.

L’Inde et le Pakistan revendiquent chacun le territoire divisé du Cachemire dans son intégralité.

Les rebelles de la partie du Cachemire sous contrôle indien combattent le régime de New Delhi depuis 1989. La plupart des Cachemiris musulmans soutiennent l’objectif des rebelles d’unir le territoire, soit sous la domination pakistanaise, soit en tant que pays indépendant.

L’Inde insiste sur le fait que le militantisme du Cachemire est un terrorisme parrainé par le Pakistan. Le Pakistan nie l’accusation et la plupart des Cachemiris la considèrent comme une lutte légitime pour la liberté. Des dizaines de milliers de civils, de rebelles et de forces gouvernementales ont été tués dans le conflit.

The Associated Press