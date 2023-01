Police : des actions héroïques ont empêché le tireur de faire plus de mal

EVANSVILLE, Ind. (AP) – La police de l’Indiana a déclaré vendredi que les actions héroïques d’un employé de Walmart et des forces de l’ordre ont empêché un homme armé qui a tiré et blessé une employée de faire plus de mal.

La femme était la seule personne blessée jeudi soir lorsque Ronald Ray Mosley II, 25 ans, est entré dans une salle de pause du magasin où les employés se réunissaient, visant spécifiquement la victime et lui a tiré une balle dans le visage avec une arme de poing de 9 mm.

sergent. Anna Gray du département de police d’Evansville a déclaré que des agents se trouvaient dans le bâtiment dans les quatre minutes suivant l’appel au 911, et Mosley a été tué par balle par des agents qui l’ont retrouvé peu de temps après. Aucun blessé n’a été signalé parmi la centaine d’agents de plusieurs agences qui ont répondu. Il y avait environ 40 employés et 40 acheteurs dans le magasin à l’époque.

Après la fusillade, un employé masculin – que Mosley visait également – est sorti en courant de la pièce et Mosley l’a suivi. Une autre employée a vu que Mosley s’était enfuie de la pièce et a appelé le 911. Elle est ensuite retournée dans la pièce pour récupérer la victime, l’a emmenée dans une autre pièce, a verrouillé la porte et éteint les lumières avant que Mosley ne revienne à la recherche de la femme blessée.

Le chef de la police d’Evansville, Billy Bolin, a qualifié l’employée de héros et lui a attribué le mérite d’avoir sauvé la vie de la victime.

“Je n’ai aucun doute qu’il retournait pour terminer ce qu’il avait commencé et nous aurions probablement une victime morte aujourd’hui au lieu d’une qui est vivante”, a déclaré Bolin lors d’une conférence de presse vendredi.

La femme blessée a été transportée par hélicoptère vers un hôpital d’Indianapolis et était dans un état stable, selon Gray.

Au moins huit officiers ont tiré des coups de feu alors qu’ils suivaient Mosley, qui, selon Bolin, a laissé une note de suicide.

“Il avait absolument prévu de mourir la nuit dernière”, a déclaré Bolin.

Gray a déclaré que les enquêteurs ne savaient pas encore quand Mosley avait acquis l’arme de poing qu’il avait utilisée lors de la fusillade ni combien de coups il avait tirés.

La vidéo de la caméra corporelle diffusée lors de la conférence de presse a montré un officier tenant un fusil d’assaut devant lui et un autre officier devant lui se déplaçant dans les allées du magasin jusqu’à ce que des coups de feu se fassent entendre d’ailleurs dans le magasin et qu’un officier crie: “Laisse tomber ! Laisse tomber!” Quelques instants plus tard, une voix se fait entendre disant: “Il est à terre, la cible est à terre.”

La fusillade n’était pas le premier incident criminel impliquant Mosley dans le magasin. Le 18 mai 2022, il a été renvoyé du magasin après avoir été inculpé de quatre coups et blessures, après avoir attaqué quatre collègues. Un affidavit de cause probable déposé dans l’affaire indique que Mosley a déclaré à la police qu’il avait des problèmes avec les gens au travail et qu’il avait “perdu le contrôle”.

L’affaire a finalement été renvoyée au tribunal de santé mentale du comté de Vanderburgh.

Il avait plaidé coupable aux accusations de batterie et se conformait au traitement de santé mentale par le tribunal, a déclaré la procureure du comté de Vanderburgh, Diana Moers. Mosely avait en fait comparu pour une audience sur les progrès jeudi après-midi, quelques heures seulement avant la fusillade.

Moers a déclaré que la condamnation de Mosely pour délit de batterie “ne l’empêcherait pas nécessairement de posséder une arme de poing”.

Walmart, le géant de la vente au détail basé à Bentonville, dans l’Arkansas, a déclaré dans un communiqué que “toute la famille Walmart est choquée par la violence insensée qui s’est produite dans notre magasin d’Evansville, et nos cœurs sont avec notre associé en ce moment”.

La société a déclaré dans un communiqué séparé qu’elle ne discutait pas des questions de personnel impliquant des employés actuels ou anciens, mais a déclaré que Mosley “n’a pas travaillé pour Walmart depuis mai 2022”.

L’Indiana a une loi sur le “drapeau rouge”, que les législateurs ont adoptée en 2005 et qui permet à la police ou aux tribunaux de saisir les armes à feu des personnes qui présentent des signes avant-coureurs de violence. Cependant, après l’incident de mai au magasin, aucune procédure judiciaire n’a été engagée contre Mosley, selon Winston Lin, procureur adjoint en chef du bureau du procureur du comté de Vanderburgh, a déclaré vendredi.

Le professeur de droit de l’Université de l’Indiana, Jody Madeira, un expert de la loi sur le “drapeau rouge” de l’Indiana, a déclaré que les procureurs n’auraient probablement pas déposé une telle action dans ce bureau de cas à moins qu’il n’y ait eu une menace de violence armée dans le passé de Mosley, et il n’y avait aucune indication là-bas a été.

Elle a noté qu’il s’était conformé au traitement de santé mentale ordonné par le tribunal.

Evansville, une ville d’environ 116 000 habitants située le long de la rivière Ohio, se trouve à environ 275 kilomètres au sud-ouest d’Indianapolis.

Un responsable de Walmart à Chesapeake, en Virginie, a tué six personnes en novembre lorsqu’il a commencé à tirer sauvagement dans une salle de pause avant une réunion d’employés de routine, deux jours avant les vacances de Thanksgiving. Six personnes ont également été blessées. Le tireur s’est suicidé avant l’arrivée des policiers.

___

Rick Callahan et Tom Davies ont contribué à ce rapport d’Indianapolis.

The Associated Press