Police de Winnipeg : Arrestations effectuées après la distribution de produits comestibles au THC à l’Halloween

Une femme de 53 ans et un homme de 63 ans font face à de multiples accusations après que des produits comestibles à base de cannabis contenant des niveaux élevés de THC aient été distribués à des enfants de Winnipeg à l’Halloween.

Les deux suspects, qui n’ont pas été nommés car des accusations n’ont pas été officiellement portées devant le tribunal, sont chacun accusés de 13 chefs d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles, d’administration d’une substance nocive avec l’intention de mettre la vie en danger et de causer des lésions corporelles, de distribution de cannabis à un jeune personne et la distribution de cannabis illicite connu.

Le couple a été libéré sous promesse de comparaître.

Les arrestations surviennent après que la police a reçu plus d’une douzaine de rapports faisant état de bonbons au THC découverts dans des bonbons d’Halloween pour enfants dans le quartier de South Tuxedo. Les emballages indiquent que 600 milligrammes de THC étaient présents dans les sacs.

La police a déclaré que des enfants âgés de 6 à 16 ans avaient reçu les produits comestibles, qui étaient emballés dans un sac en plastique avec des barres de chocolat pleine grandeur. L’enquête a conduit la police à une maison dans le premier bloc 100 de Coleraine Crescent, où un mandat de perquisition a été exécuté.

Const. Dani McKinnon du Service de police de Winnipeg a déclaré que les agents cherchaient à déterminer un mobile.

“En rencontrant l’équipe d’enquête, je peux dire que les enquêteurs pensent que personne n’a été ciblé intentionnellement”, a-t-elle déclaré.

McKinnon a ajouté qu’ils n’avaient pas confirmé si l’un des enfants avait mangé les bonbons au THC. Elle a dit que les bonbons seront envoyés à Santé Canada pour des tests afin de confirmer s’ils sont des produits comestibles au THC.

“C’est un très long processus pour obtenir les résultats, mais les enquêteurs pensent, avec les preuves qu’ils ont reçues, qu’il s’agit en fait de bonbons au THC”, a déclaré McKinnon.

Quatre colis ont été récupérés et la police a déclaré avoir pris des dispositions pour parler aux victimes restantes et récupérer les bonbons au THC en circulation.

La police a déclaré que l’enquête était en cours et que les parents et les tuteurs devraient toujours vérifier les bonbons d’Halloween de leurs enfants. La police a ajouté que si des sacs similaires sont trouvés, les gens doivent contacter la police et éviter de manipuler le colis.