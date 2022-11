Police de Virginie : Plusieurs personnes tuées dans la fusillade de Walmart

Une fusillade dans un Walmart à Chesapeake, en Virginie, mardi soir, a fait plusieurs morts et blessés, bien que les chiffres exacts n’aient pas été immédiatement connus, a indiqué la police. Le tireur était parmi les morts, ont indiqué des responsables.

Les agents ont répondu à un rapport faisant état d’une fusillade au Walmart sur Sam’s Circle vers 22 h 15 et dès leur arrivée, ils ont trouvé des preuves d’une fusillade, a déclaré l’officier de Chesapeake Leo Kosinski lors d’un briefing.

En 35 à 40 minutes, les agents ont trouvé plusieurs morts et blessés dans le magasin et ont réuni des équipes de secours et tactiques pour aller à l’intérieur pour s’occuper des victimes, a-t-il déclaré.

La police pense qu’il y avait un tireur, qui est mort, a-t-il dit. Ils pensent que les tirs avaient cessé lorsque la police est arrivée, a déclaré Kosinski. Il n’a pas fait état d’un certain nombre de morts, mais a déclaré que c’était “moins de 10, en ce moment”.

Kosinski a déclaré qu’il ne croyait pas que la police avait tiré des coups de feu, mais il ne pouvait pas dire si le tireur était mort d’un coup de feu auto-infligé.

“Nous sommes choqués par cet événement tragique dans notre magasin de Chesapeake, en Virginie”, a tweeté Walmart tôt mercredi. « Nous prions pour les personnes touchées, la communauté et nos associés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et nous nous concentrons sur le soutien de nos associés », indique le tweet.

Mike Kafka, un porte-parole de Sentara Healthcare, a déclaré dans un SMS que cinq patients du Walmart étaient traités à l’hôpital général de Norfolk. Leurs conditions n’étaient pas immédiatement disponibles.

La fusillade en Virginie survient trois jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay du Colorado, tuant cinq personnes et en blessant 17. Ce tireur, qui n’est pas binaire, a été arrêté après que des clients du club les ont plaqués et battus. Les fusillades surviennent un an lorsque le pays a été secoué par la mort de 21 personnes dans une fusillade dans une école à Uvalde, au Texas.

La fusillade de mardi a également rappelé les souvenirs d’une autre fusillade dans un Walmart en 2019, lorsqu’un homme armé, selon la police, visait des Mexicains a ouvert le feu dans un magasin à El Paso et a tué 22 personnes. Walmart n’avait pas d’agent de sécurité en service ce jour-là.

Le sénateur américain Mark Warner a tweeté qu’il était “écœuré par les informations faisant état d’une autre fusillade de masse, cette fois dans un Walmart à Chesapeake”. La sénatrice d’État Louise Lucas a fait écho au sentiment de Warner en tweetant qu’elle était “absolument navrée que la dernière fusillade de masse en Amérique ait eu lieu dans un Walmart de mon district”.

La police de Chesapeake a tweeté qu’un site de regroupement familial avait été mis en place au Chesapeake Conference Center. Ce site est uniquement destiné aux membres de la famille immédiate ou au contact d’urgence de ceux qui auraient pu se trouver dans le bâtiment, indique le tweet.

Chesapeake se trouve à environ sept miles (11 kilomètres) au sud de Norfolk.

The Associated Press

