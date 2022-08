Police de Virginie : plus d’une douzaine de blessés dans un accident de voiture dans un pub

ARLINGTON, Virginie (AP) – Plus d’une douzaine de personnes ont été blessées – dont quatre grièvement – ​​après qu’un véhicule s’est écrasé dans un pub et un restaurant du nord de la Virginie, selon les autorités.

L’accident de l’établissement irlandais Four Courts, qui s’est produit vendredi en début de soirée, a également provoqué un incendie, qui a été rapidement éteint, ont rapporté les médias.

Les autorités ont déclaré que huit personnes avaient été emmenées à l’hôpital, tandis que six autres avaient été soignées sur les lieux et relâchées, selon la police du comté d’Arlington et les pompiers du comté.

Mary Reilly, qui travaille au pub, a déclaré qu’elle se trouvait à l’arrière du bâtiment lorsque “nous avons tous entendu un coup, une explosion, alors je me suis retournée et j’ai vu tous les débris se diriger vers l’arrière du pub”.

Environ 30 clients et membres du personnel se trouvaient dans le pub à ce moment-là, et alors qu’une “pure panique éclatait”, a déclaré Reilly, les gens se sont précipités à l’arrière.

La porte-parole de la police d’Arlington, Ashley Savage, n’a pas immédiatement fourni de détails sur la cause de l’accident, qui s’est produit sur le très fréquenté boulevard Wilson, à quelques kilomètres de la ligne du district de Columbia. Le conducteur faisait partie des personnes transportées à l’hôpital, a déclaré Savage.

Bien que le bâtiment soit resté structurellement sain, a déclaré Savage, il n’était pas clair quand le pub rouvrirait.

The Associated Press