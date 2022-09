Police de Vegas : Images d’un possible suspect dans la mort d’un journaliste

LAS VEGAS (AP) – La police a publié lundi des images de surveillance d’un suspect potentiel dans le coup de couteau mortel d’un journaliste d’investigation d’un journal de Las Vegas, bien que les images ne montrent pas le visage complet de la personne.

Les images diffusées lundi par le département de la police métropolitaine de Las Vegas montrent une personne portant un large chapeau de paille, une chemise à manches longues réfléchissante orange vif, un jean bleu, des chaussures grises et portant un sac à bandoulière noir ou bleu foncé.

La police demande l’aide du public pour trouver des images de surveillance supplémentaires alors qu’elle continue de rechercher un suspect dans le meurtre du journaliste du Las Vegas Review-Journal Jeff German.

German, 69 ans, a été retrouvé poignardé à mort devant son domicile vers 10h30 samedi après que les autorités ont reçu un appel au 911.

German est décédé des suites de “multiples blessures par des objets tranchants” lors d’un homicide, a annoncé dimanche le bureau du coroner / médecin légiste du comté de Clark.

Il semble que German ait eu une altercation avec une autre personne qui a conduit au coup de couteau, selon la police.

La police pense que le suspect enquêtait sur le quartier pour commettre d’autres crimes lorsque l’Allemand a été tué.

“Nous prenons cette affaire très au sérieux et nos enquêteurs ont travaillé sans relâche pour identifier et appréhender le suspect”, a déclaré le capitaine Dori Koren, porte-parole de la police, dans un communiqué.

Glenn Cook, rédacteur en chef du Review-Journal, a déclaré que German n’avait communiqué aucune inquiétude concernant sa sécurité personnelle ni aucune menace proférée contre lui à quiconque à la direction du journal.

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies au Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste qui couvrait les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et le crime organisé.

Il était connu pour ses histoires sur les malversations du gouvernement et les scandales politiques et sa couverture de la fusillade de masse de 2017 lors d’un festival de musique à Las Vegas qui a tué 60 personnes et en a blessé plus de 400 autres.

Selon le Review-Journal, German était titulaire d’une maîtrise de l’Université Marquette et était l’auteur du livre sur les crimes réels de 2001 “Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss”, l’histoire de la mort de Ted Binion , héritier de la fortune du Horseshoe Club.

