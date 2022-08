Police de Mumbai : un autre remake de film du sud de l’Inde pour Shahid Kapoor ; La star de Jersey apparaîtra dans la version hindi de Prithviraj Sukumaran ?

Shahid Kapoor semble être accro aux remakes. Il obtint un grand succès avec Kabir Singh qui était le remake du film Arjun Reddy de Vijay Deverakonda. Plus tard, il est apparu dans un film intitulé Jersey. C’était le remake du film du sud de l’Inde avec le même titre avec Nani. Maintenant, il semble qu’un autre remake du sud de l’Inde soit en route. Si les derniers rapports sont à la hauteur, Shahid Kapoor est envisagé de figurer dans la version hindi de Prithviraj SukumaranLe film malayalam de Mumbai intitulé Mumbai Police.

Shahid Kapoor empoche un autre remake de film du sud de l’Inde ?

Entertainment News parle de Shahid Kapoor censé collaborer avec Siddharth Roy Kapur pour le film. Les idées sont en cours de discussion et le réalisateur Rosshan Andrews devrait diriger la police de Mumbai. C’est lui qui a également réalisé la version malayalam du film mettant en vedette Prithviraj Sukumaran. Une source proche de Pinkvilla a déclaré: “Shahid et Sid ont discuté de plusieurs idées au cours des derniers mois et ont finalement verrouillé un sujet pour leur collaboration. C’est un thriller, qui sera réalisé par le réalisateur malayalam, Rosshan Andrews. C’est dans l’étape de pré-production et ira bientôt sur les planchers. Shahid est en train de trier son calendrier de tournage pour Sid Roy Kapur et Dinesh Vijan.

Ni Shahid Kapoor ni le producteur Siddharth Roy Kapur n’ont encore commenté cela. Jusqu’à confirmation, les fans ne peuvent que continuer à spéculer et à se demander. Avec Jersey recevant une réponse tiède au box-office, on se demande si Shahid Kapoor reprendrait un autre remake du sud de l’Inde.

Le prochain film de Shahid Kapoor

En dehors de cela, Shahid Kapoor travaille actuellement sur le prochain du réalisateur Ali Abbas Zafar. Le film qui n’a pas encore reçu son titre serait l’adaptation hindi du film français Nuit Blanche.

Surveillez cet espace pour plus de mises à jour du monde de Bollywood.