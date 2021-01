La police de Minneapolis a publié jeudi une vidéo de la caméra corporelle d’un arrêt de la circulation une nuit plus tôt qui s’est terminée par un homme abattu, un geste extraordinairement rapide visant à endiguer la colère du public face au premier décès de la ville lié à la police depuis la mort de George Floyd alors qu’il était retenu par officiers en mai.

La confrontation a eu lieu vers 18h15 mercredi dans une station-service du côté sud, à environ un mile de l’endroit où Floyd est mort. La police a déclaré que l’homme – identifié par son père comme étant Dolal Idd – était un suspect dans un crime et que des témoins oculaires ont déclaré qu’il avait tiré en premier.

La ville a publié un bref extrait de la caméra corporelle d’un officier en deux versions, l’une d’entre elles a ralenti pour faciliter le suivi. La vidéo montrait l’homme qui tentait de s’éloigner de la police avant que son véhicule ne soit encerclé, puis le montrait en train de regarder à travers la vitre du conducteur vers les agents. Il était difficile de distinguer plus de détails.

La vitre du conducteur se brise, un officier est entendu jurer et au moins une douzaine de coups de feu sont tirés.

Le chef Medaria Arradondo a déclaré qu’une arme à feu avait été retrouvée sur les lieux. Une femme dans la voiture n’a pas été blessée; aucun officier n’a été blessé. Lors d’une conférence de presse, on a demandé à Arradondo si les officiers avaient utilisé une force raisonnable, et il a dit qu’ils avaient réagi à une menace mortelle.

«Lorsque les officiers subissent des coups de feu, ils sont formés pour réagir», a déclaré Arradondo. Plus tard, quand on lui a demandé s’il était clair pour lui que l’homme dans la voiture avait tiré le premier, il a déclaré: «Quand j’ai vu la vidéo que tout le monde regarde, et certainement la version ralentie en temps réel, certainement Il semble que l’individu à l’intérieur du véhicule tire d’abord son arme sur les agents. «

Arradondo a déclaré que l’homme avait été arrêté dans le cadre d’une enquête sur les armes, mais il a déclaré qu’il n’avait pas d’autres détails.

Arradondo a décidé de publier la vidéo beaucoup plus tôt que d’habitude, affirmant qu’il souhaitait que les gens la voient par eux-mêmes, alors même que le Bureau national des arrestations criminelles enquête.

Bayle Gelle, d’Eden Prairie, a déclaré jeudi au Star Tribune que l’homme mort était son fils, Dolal Idd, 22 ans. Gelle a déclaré au journal que les autorités ne lui avaient pas donné plus d’informations sur ce qui s’était passé. Il a déclaré que plusieurs agents avaient exécuté un mandat de perquisition à son domicile mercredi soir.

«Les policiers sont de la brutalité», a-t-il déclaré au Star Tribune. «Je veux obtenir justice.»

Idd était un Américain somalien.

Les dossiers judiciaires en ligne ont montré une série d’accusations de trafic mineures contre Idd, mais aussi une condamnation pour vol pour crime en 2018 et une condamnation pour crime pour drogue en 2017.

Les manifestants se sont rassemblés sur le site dans les heures qui ont suivi la fusillade, et Arradondo a déclaré qu’il avait contacté les chefs communautaires et religieux.

«Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour protéger les droits de chacun dans le cadre du premier amendement, pour nous rassembler librement, pour manifester, mais, je le répète, nous ne pouvons pas permettre un comportement criminel destructeur. Notre ville a trop souffert.

Le maire Jacob Frey a publié une déclaration disant qu’il travaillait en étroite collaboration avec Arradondo pour rassembler tous les faits de la fusillade et a promis que l’information serait transmise à la communauté le plus rapidement possible.

« Les événements de cette dernière année ont marqué certains des jours les plus sombres de notre ville », a déclaré Frey. « Nous savons qu’une vie a été écourtée ce soir et que la confiance entre les communautés de couleur et les forces de l’ordre est fragile. Le rétablissement de cette confiance dépendra d’une transparence totale. »

Floyd était un homme noir qui est mort après qu’un policier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, ait pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de huit minutes alors que Floyd disait qu’il ne pouvait plus respirer.

L’affrontement, filmé en vidéo, a suscité des mois de manifestations de colère et parfois violentes réclamant une justice raciale et une réforme de la police. « Defund police » est devenu un cri de guerre récurrent.

Les services de police ont été critiqués pour l’utilisation de gaz lacrymogène, de gaz poivré et d’autres moyens de contrôler les manifestations, et les chefs de police des grandes villes telles que Seattle, Atlanta, Portland et Louisville, Kentucky, ont été licenciés, démissionnés ou brusquement retirés.

Arradondo a gardé son travail. Mais le conseil municipal de Minneapolis a approuvé à l’unanimité un budget ce mois-ci qui a transféré 8 millions de dollars du service de police vers la prévention de la violence et d’autres services.

Une proposition visant à démanteler son département et à le remplacer par un département de la sécurité communautaire et de la prévention de la violence a initialement reçu le soutien d’une majorité du conseil, mais a échoué lorsqu’une commission municipale distincte a voté contre son inscription au scrutin de novembre.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Trois officiers qui étaient également présents lors de la mort de Floyd en mai – J. Alexander Kueng, Tou Thao et Thomas Lane – sont accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et à homicide involontaire coupable.

Tous ont été renvoyés du département de police de Minneapolis. Ils doivent être jugés ensemble en mars dans le comté de Hennepin, au Minnesota.

Contribuant: The Associated Press; Wyatte Grantham-Philips