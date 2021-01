La police de Minneapolis a été impliquée dans la mort d’un suspect pour la première fois depuis que la mort de George Floyd, le 25 mai, a déclenché des manifestations de Black Lives Matter à travers le pays.

Le chef de la police, Medaria Arradondo, a déclaré qu’une fusillade mortelle a eu lieu mercredi soir lors d’un arrêt de la circulation impliquant un « suspect » à moins d’un mile de l’endroit où Floyd est mort.

« Les premières déclarations des témoins indiquent que le suspect impliqué dans cet arrêt du crime a été le premier à tirer », a déclaré Arradondo. Les officiers « ont ensuite échangé des coups de feu avec le suspect ».

Le suspect a été déclaré mort sur les lieux. Aucun policier n’a été blessé et une passagère n’a pas non plus été blessée, a déclaré Arradondo. Il a également déclaré que la vidéo bodycam de l’incident serait publiée jeudi.

Le Bureau de l’arrestation criminelle du Minnesota mène l’enquête, a-t-il déclaré.

Les manifestants se sont rassemblés sur le site dans les heures qui ont suivi la fusillade, et Arradondo a déclaré qu’il avait contacté les chefs communautaires et religieux.

«Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour protéger les droits de chacun dans le cadre du premier amendement, pour nous rassembler librement, pour manifester, mais, je le répète, nous ne pouvons pas permettre un comportement criminel destructeur. Notre ville a trop souffert.

Le maire Jacob Frey a publié une déclaration disant qu’il travaillait en étroite collaboration avec le chef Arradondo pour rassembler tous les faits sur la fusillade et a promis que l’information serait transmise à la communauté le plus rapidement possible.

« Les événements de cette dernière année ont marqué certains des jours les plus sombres de notre ville », a déclaré Frey. « Nous savons qu’une vie a été écourtée ce soir et que la confiance entre les communautés de couleur et les forces de l’ordre est fragile. Le rétablissement de cette confiance dépendra d’une transparence totale. »

Floyd était un homme noir qui est mort après qu’un policier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, ait pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de huit minutes alors que Floyd disait qu’il ne pouvait plus respirer.

L’affrontement, filmé en vidéo, a suscité des mois de manifestations de colère et parfois violentes réclamant une justice raciale et une réforme de la police. « Defund police » est devenu un cri de guerre récurrent.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Trois officiers qui étaient également présents lors de la mort de Floyd en mai – J. Alexander Kueng, Tou Thao et Thomas Lane – sont accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et à homicide involontaire coupable.

Tous ont été renvoyés du département de police de Minneapolis. Ils doivent être jugés ensemble en mars dans le comté de Hennepin, au Minnesota.

Contributeur: Wyatte Grantham-Philips