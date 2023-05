Police de l’Utah : un homme admet avoir tué sa femme, rendu visite à sa belle-famille et s’être rendu

LAYTON, Utah. (AP) – Un homme de l’Utah a tué sa femme et ses parents, puis a appelé la police vendredi pour signaler et admettre le crime, ont annoncé les autorités.

Jeremy Bailey, 34 ans, s’est rendu sans incident au domicile familial de Layton, juste au nord de Salt Lake City, a annoncé la police.

Les corps de la femme de Bailey, Anastasia Stevens, 36 ans ; Becky Stevens, 61 ans; et Donald Stevens, 73 ans; ont été retrouvés à l’intérieur de la maison.

Becky Stevens était la belle-mère d’Anastasia Stevens et Donald Stevens était son père. Becky et Donald Stevens vivaient au Nevada et rendaient visite à Bailey et Anastasia Stevens, qui vivaient à la maison où les corps ont été retrouvés, a indiqué la police dans un communiqué.

Le mobile et la cause du décès faisaient toujours l’objet d’une enquête. Trois des chiens de la famille ont également été tués.

Bailey n’a pas pu être joint pour commenter et n’avait aucun avocat répertorié pour commenter en son nom.

Layton est une ville d’environ 82 000 habitants située à 32 kilomètres au nord de Salt Lake City.

The Associated Press