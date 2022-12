Police de l’Idaho: une berline blanche recherchée dans les meurtres d’étudiants

L’enquête sur les meurtres de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho a reçu une quantité écrasante de conseils liés à leur recherche d’une berline blanche vue près de la scène du crime au moment des décès le mois dernier, a annoncé la police vendredi.

En raison du nombre de pourboires reçus, les appels sont dirigés vers un centre d’appels du FBI pour aider à trier les pistes reçues, selon une mise à jour de jeudi du département de police de Moscou.

“Le centre d’appels mondial dispose des ressources nécessaires pour prendre ces appels, les catégoriser et les envoyer aux enquêteurs afin qu’ils puissent utiliser ces conseils dans l’enquête”, a déclaré le département.

Des dizaines d’enquêteurs locaux, étatiques et fédéraux n’ont pas encore identifié de suspect ni trouvé l’arme du crime utilisée lors de l’attaque du mois dernier dans la petite ville universitaire de Moscou. Pourtant, les enquêteurs maintiennent qu’ils ont fait des progrès mais ne peuvent pas partager les détails car cela pourrait compromettre l’enquête.

Les étudiants — Kaylee Goncalves, 21 ans; Madison Mogen, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et le petit ami de Kernodle, Ethan Chapin, 20 ans, ont été tués quelques jours avant les vacances de Thanksgiving à l’école. Ils ont tous été poignardés à plusieurs reprises et étaient probablement endormis lorsque l’attaque a commencé, a déclaré un coroner.

“Nous progressons continuellement”, a déclaré à CNN le porte-parole de la police de l’État de l’Idaho, Aaron Snell. “Mais il s’agit d’une enquête criminelle, et au fur et à mesure que nous progressons, nous ne pouvons pas toujours fournir ces informations.”

Les enquêteurs reçoivent plus de 6 000 conseils

Les enquêteurs travaillent sur plus de 6 000 conseils qu’ils ont reçus au cours de l’enquête jusqu’à présent. “Nous avons des informations de qualité sur lesquelles nous travaillons”, a déclaré Snell.

Le département de police de Moscou a déclaré mercredi qu’une Hyundai Elantra 2011-2013 avait été repérée “dans les environs immédiats” de la maison hors campus où les étudiants ont été poignardés à mort aux petites heures du matin du 13 novembre.

Les informations sur le véhicule proviennent des milliers de conseils que la police a reçus dans cette affaire, qui a consterné la petite ville universitaire de Moscou, dans l’Idaho.

“Les enquêteurs pensent que le ou les occupants de ce véhicule pourraient avoir des informations critiques à partager concernant cette affaire”, indique le communiqué de la police, notant qu’il avait une plaque d’immatriculation inconnue.

Le département de police de Moscou mène l’enquête avec l’aide de la police de l’État de l’Idaho, du bureau du shérif du comté de Latah et du FBI, qui a affecté plus de 40 agents à l’affaire à travers les États-Unis.

Les biens des victimes restitués aux familles

Mercredi, la police a entamé le processus de restitution de certains des biens des victimes à leurs familles.

“Il est temps pour nous de rendre ces choses qui signifient vraiment quelque chose à ces familles et, espérons-le, d’aider à une partie de leur guérison”, a déclaré le chef James Fry mardi dans une brève déclaration vidéo.

“Je suis papa, je comprends la signification de certaines de ces choses”, a déclaré Fry. Les objets retirés ne sont “plus nécessaires à l’enquête”, a indiqué le département.

Les victimes poignardées à plusieurs reprises

Les enquêteurs pensent que les quatre victimes étaient sorties dans les heures qui ont précédé le meurtre – deux dans un bar de Moscou, les deux autres dans une maison de fraternité – mais étaient rentrées chez elles à 2 heures du matin le jour des coups de couteau.

Plus tard dans la matinée, deux colocataires survivants “ont convoqué des amis à la résidence parce qu’ils pensaient que l’une des victimes du deuxième étage s’était évanouie et ne se réveillait pas”, a déclaré la police dans un communiqué. Quelqu’un a appelé le 911 depuis la maison à 11 h 58 en utilisant le téléphone d’un des colocataires survivants.

Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé deux victimes au deuxième étage et deux victimes au troisième étage. Il n’y avait aucun signe d’effraction ou de dégâts, a indiqué la police.

Un coroner a déterminé que les quatre victimes avaient été poignardées à plusieurs reprises et qu’elles dormaient probablement lorsque les attaques ont commencé, a indiqué la police. La manière et la cause du décès étaient un homicide par arme blanche, a déclaré le coroner.

La police commence à recevoir les résultats des tests médico-légaux de la scène du crime, a déclaré la porte-parole de la police de Moscou, Rachael Doniger, à CNN la semaine dernière.

Les détectives ne croient pas que les colocataires survivants aient été impliqués dans les meurtres, a déclaré la police.

La police enquête pour savoir si la victime avait un harceleur

La police de Moscou a déclaré qu’elle étudiait toujours la possibilité que l’une des victimes, Kaylee Goncalves, ait eu un harceleur.

La police a décrit une situation en octobre lorsqu’un homme semblait suivre Goncalves devant une entreprise locale, selon un communiqué de presse du département. La police a déclaré qu’il s’agissait d’un incident isolé et que l’homme et un associé tentaient de rencontrer des femmes dans l’entreprise, ce qui, selon la police, a été corroboré par une enquête supplémentaire.

Ce n’était pas un modèle continu de harcèlement. Il n’y a actuellement aucune preuve liant les deux hommes aux meurtres, selon le communiqué.

Le mois dernier, les enquêteurs ont examiné “de manière approfondie” des centaines d’informations sur Goncalves ayant un harceleur, mais “n’ont pas été en mesure de vérifier ou d’identifier un harceleur”, a déclaré la police.

La police demande toujours des conseils au public sur des informations concernant un éventuel harceleur.

“Les enquêteurs continuent de chercher des informations sur Kaylee ayant un harceleur. Les informations sur un harceleur potentiel ou des événements inhabituels doivent passer par la ligne d’informations”, selon le communiqué.