Police de l’Alabama: 4 personnes blessées lors d’échanges de coups de feu devant un bar de Birmingham

BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Quatre personnes ont été blessées par balle devant un bar de l’Alabama tôt dimanche dans ce que la police a décrit comme un échange de coups de feu.

Le lieutenant de police de Birmingham, Ron Harless, a déclaré que trois hommes et une femme avaient été abattus à l’extérieur de Tin Roof dans le district de Lakeview, a rapporté AL.com.

La fusillade a été signalée vers 12 h 45 à un policier de Birmingham qui n’était pas en service et qui travaillait à l’intérieur de Tin Roof.

La police et le service d’incendie et de secours de Birmingham ont répondu et ont trouvé un homme qui avait été abattu et une femme qui avait été effleurée par une balle dans le parking.

Un SUV aurait fui les lieux et aurait été arrêté à proximité. Deux hommes grièvement blessés, dont un mort, se trouvaient à bord du véhicule.

Les quatre victimes par balle ont été transportées à l’hôpital UAB.

La fusillade fait l’objet d’une enquête, a indiqué la police.

