Police de Hamilton : attaque de chien, 11 victimes, propriétaire inculpé

Une femme de 32 ans a été arrêtée après avoir prétendument encouragé son chien à attaquer plusieurs victimes dans l’est de Hamilton jeudi soir.

Juste après 19 h, la police de Hamilton a été appelée au 1042 Barton St. E. pour une « menace en cours ».

Lorsque la police est arrivée, elle a vu une scène “chaotique” impliquant 11 victimes. Leurs blessures vont de mineures à graves, deux personnes nécessitant une intervention chirurgicale.

Selon la police, la propriétaire du chien a lâché son chien et l’aurait encouragé à attaquer les personnes à l’intérieur de l’établissement.

Le chien agissait toujours de manière agressive lorsque la police est arrivée, ce qui a incité les agents à déployer leur arme à énergie conductrice pour contrôler le chien. Selon la police, le chien est mort.

La police de Hamilton a arrêté une femme anonyme et l’a accusée de six chefs de négligence criminelle causant des lésions corporelles, de quatre chefs d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles et d’agression armée.

Son nom ne peut pas être divulgué pour le moment car les accusations n’ont pas encore été portées devant le tribunal.