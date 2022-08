Police d’Aurora: un homme a aspergé 2 personnes avec du gaz dans un possible crime de haine

AURORA, Colorado (AP) – La police de la banlieue de Denver dit qu’elle recherche un homme qui a aspergé deux clients d’essence dans une station-service après les avoir confrontés parce qu’ils parlaient espagnol et “n’appartiennent pas ici”, selon un déclaration du département.

L’homme aurait cherché quelque chose pour enflammer l’essence avant de briser la vitre arrière du véhicule des victimes, de prendre les clés de leur voiture et de partir, a déclaré la police d’Aurora cette semaine.

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident du 23 juillet en tant que crime de haine. Aucune arrestation n’avait été effectuée jeudi soir, a déclaré le sergent de police. Foi Goodrich.

Les autorités ont déclaré que l’incident s’était produit à 23 heures à la station-service Rocket de Havana Street, une artère principale de la banlieue est de Denver.

À l’intérieur du magasin de la gare, l’homme a confronté les victimes après les avoir entendues parler espagnol et “leur a dit qu’elles n’appartenaient pas ici”, ont déclaré des responsables du département. Il les aurait suivis jusqu’à leur voiture et aurait utilisé une pompe de station pour les asperger d’essence, selon les déclarations des victimes et des témoins, les preuves recueillies sur les lieux et la vidéo de surveillance, a déclaré Goodrich.

Un employé du magasin, Chris Martinez, a déclaré à KMGH-TV qu’il était arrivé au travail juste au moment où l’homme partait “et tout de suite j’ai senti de l’essence partout”.

“Je parle espagnol à la plupart des clients”, a déclaré Martinez. “Et pour eux, sentir ou voir que, vous savez, quelqu’un s’est fait asperger d’essence juste pour avoir parlé espagnol, c’est très, très effrayant, vous savez?”

Les autorités recherchaient un homme dans la vingtaine, décrit comme hispanique ou asiatique.

The Associated Press