Police canadienne : 10 morts, 15 blessés à l’arme blanche

Le service de police de Regina a déclaré dans un communiqué de presse qu’avec l’aide de la GRC, il travaillait sur plusieurs fronts pour localiser et arrêter les suspects et avait “déployé des ressources supplémentaires pour la sécurité publique dans toute la ville, y compris le match de football au Mosaic Stadium”.

L’alerte émise pour la première fois par la GRC de Melfort, en Saskatchewan, vers 7 heures du matin, a été prolongée quelques heures plus tard pour couvrir le Manitoba et l’Alberta, les deux suspects étant toujours en fuite.

Damien Sanderson a été décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces et pesant 155 livres, et Myles Sanderson comme mesurant six pieds un pouce et 200 livres. Tous deux ont les cheveux noirs et les yeux bruns et pourraient conduire un Nissan Rogue noir.