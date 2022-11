Police californienne: un homme de Virginie a tué sa famille et enlevé un adolescent

RIVERSIDE, Californie (AP) – Le suspect d’un triple homicide dans le sud de la Californie, décédé vendredi lors d’une fusillade avec la police, aurait traversé le pays pour rencontrer une adolescente avant de tuer trois membres de sa famille, a annoncé la police.

Austin Lee Edwards, 28 ans, a également probablement mis le feu à la maison familiale à Riverside, en Californie, avant de partir avec la jeune fille. Des députés du département du shérif du comté de San Bernardino ont tué Edwards après l’avoir retrouvé avec l’adolescent plus tard dans la journée, a annoncé la police.

Edwards, 28 ans, travaillait auparavant pour la police d’État et un département du shérif en Virginie, ont indiqué les autorités californiennes.

Edwards, un résident de North Chesterfield, en Virginie, a rencontré la jeune fille en ligne et a obtenu ses informations personnelles en la trompant avec une fausse identité, connue sous le nom de “catfishing”, a déclaré le département de police de Riverside.

Les corps retrouvés dans la maison ont été identifiés comme étant les grands-parents et la mère de la jeune fille – Mark Winek, 69 ans, sa femme, Sharie Winek, 65 ans, et leur fille de 38 ans, Brooke Winek. La police a déclaré que les causes exactes de leur décès faisaient toujours l’objet d’une enquête.

L’adolescent n’a pas été blessé et placé en garde à vue par le département des services sociaux publics du comté de Riverside.

La police de Riverside, à environ 80 kilomètres au sud-est du centre-ville de Los Angeles, a reçu un appel pour un contrôle social vendredi matin concernant un homme et une femme impliqués dans des troubles près d’une voiture. Les enquêteurs ont déterminé plus tard que les deux personnes étaient Edwards et l’adolescent, dont l’âge n’a pas été révélé.

Les autorités pensent qu’Edwards a garé son véhicule dans l’allée d’un voisin, s’est rendu à la maison et a tué les membres de la famille avant de partir avec la fille.

Les répartiteurs ont été alertés de la fumée et d’un éventuel incendie de structure à quelques maisons de la perturbation. Le service d’incendie de Riverside a découvert trois adultes allongés dans l’entrée principale et les a emmenés à l’extérieur, où le personnel de secours “a déterminé qu’ils étaient victimes d’un homicide apparent”, a indiqué la police.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, mais semble avoir été “intentionnellement allumée”, a indiqué la police.

Les autorités de Riverside ont distribué une description du véhicule d’Edwards aux forces de l’ordre et plusieurs heures plus tard, la police a localisé la voiture avec Edwards et l’adolescent à Kelso, une zone non constituée en société du comté de San Bernardino. Edwards a tiré des coups de feu et a été tué par des députés qui ont riposté, a indiqué la police.

La police de l’État de Virginie et le département du shérif du comté de Washington n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’informations supplémentaires sur Edwards.

Le chef de la police de Riverside, Larry Gonzalez, a qualifié l’affaire de “encore un autre rappel horrible des prédateurs existants en ligne qui s’attaquent à nos enfants”.

“Si vous avez déjà eu une conversation avec vos enfants sur la façon d’être en sécurité en ligne et sur les réseaux sociaux, reprenez-la. Sinon, commencez maintenant pour mieux les protéger », a déclaré Gonzalez.

The Associated Press