Police brésilienne : un homme d’affaires a ordonné le meurtre d’hommes en Amazonie

Ruben Dario da Silva Villar a fourni les munitions pour tuer le couple, a téléphoné au meurtrier avoué avant et après le crime et a payé son avocat, ont déclaré des responsables de la police fédérale lors d’une conférence de presse tenue à Manaus.

Le pêcheur Amarildo da Costa de Oliveira, surnommé Pelado, a avoué qu’il avait tiré sur Phillips et Pereira et qu’il était en état d’arrestation peu de temps après les meurtres de début juin. Lui et trois autres proches sont accusés d’avoir participé au crime. Ils vivent tous dans une communauté riveraine appauvrie à l’intérieur d’une colonie fédérale de réforme agraire entre la ville d’Atalaia do Norte et le territoire indigène de la vallée de Javari.